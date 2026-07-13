Kaymakam İsa Bertan Posof\'da Göreve Başladı

Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Posof ilçesine atanan Kaymakam İsa Bertan, görevine başladı.

İlçedeki ilk mesaisine kaymakamlık binasında başlayan Kaymakam Bertan, kurum amirleri ve personel tarafından karşılandı. Göreve başlamasının ardından kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya gelen Bertan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaş odaklı, şeffaf ve etkin bir kamu yönetimi anlayışıyla hizmet edeceklerini belirten Kaymakam Bertan, kamu hizmetlerinin en iyi şekilde sunulması için tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

İlçenin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak projelere önem vereceklerini vurgulayan Kaymakam Bertan, vatandaşların talep ve beklentilerini dikkate alarak hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi. - ARDAHAN