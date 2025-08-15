Kaymakam Kılıç, Kadınlarla Tandır Ekmek Pişirdi

Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, Yukarı Taşlıçay köyünde kadınlarla hamur açarak tandırda ekmek pişirdi.

Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, köy ziyaretinde vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, yörenin kültürel geleneklerinden biri olan tandır ekmeği yapımına katılan Kılıç, kadınlarla birlikte hamur açıp tandırda ekmek pişirdi.

Ziyareti kapsamında 2025 yılı KÖYDES Programı çerçevesinde yapımı süren Aşağı Esen ve Yukarı Esen köylerindeki Sıcak BSK (Bütümlü Sıcak Karışım Asfalt) yol çalışmalarını da inceleyen Kaymakam Kılıç, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan Kaymakam Kılıç, ilçede düzenlenen Yaz Kur'an Kursu Bitirme Programı'na katıldı. Programda öğrenciler, eğitim süresince öğrendiklerini sergileyerek Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. - AĞRI