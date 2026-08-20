Kaymakam Özer'den Mazıdağı'nda Ziyaretler - Son Dakika
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Kaymakam Özer'den Mazıdağı'nda Ziyaretler

Kaymakam Özer\'den Mazıdağı\'nda Ziyaretler
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Mazıdağı Kaymakamı Volkan Özer, resmi kurumları ve esnafı ziyaret ederek bilgi aldı.

Mardin'in Mazıdağı İlçe Kaymakamı Volkan Özer, göreve başlamasının ardından ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi almak amacıyla ziyaretlerini sürdürüyor.

Göreve gelir gelmez ilçede bulunan resmi kurumları ziyaret eden Kaymakam Özer, kurum yetkililerinden yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Kurumlarda incelemelerde bulunan Özer, ilçedeki kamu hizmetlerinin işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaymakam Özer, son olarak Cumhuriyet Meydanı'nda faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti. İş yerlerini tek tek gezen Özer, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talep, öneri ve beklentilerini dinledi. Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Kaymakam Özer'in, ilçedeki kurum, esnaf ve vatandaşlarla temaslarını sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Özer'den Mazıdağı'nda Ziyaretler - Son Dakika

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