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Kaymakam Öztürk vatandaşların sempatisini kazanmaya devam ediyor - Son Dakika

Kaymakam Öztürk vatandaşların sempatisini kazanmaya devam ediyor

26.11.2021 15:19
Kaymakam Öztürk vatandaşların sempatisini kazanmaya devam ediyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaklaşık 2 ay önce göreve başlayan Kaymakam Adem Öztürk, her geçen gün vatandaşların sempatisini kazanmaya devam ediyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaklaşık 2 ay önce göreve başlayan Kaymakam Adem Öztürk, her geçen gün vatandaşların sempatisini kazanmaya devam ediyor.

Göreve başladığı günden itibaren alçak gönüllü sevecen kişiliği ve çalışkanlığı ile her kesimden vatandaşların takdiri toplayan Kaymakam Adem Öztürk, adeta dur durak bilmiyor. Hafta boyunca düzenlenen tüm etkinlik ve programlara düzenli olarak katılmayı başaran Kaymakam Öztürk, haftanın bir gününü de köy ziyaretlerine ayırıyor. İlçedeki sportif faaliyetleri yakından takip ederken şehit ailelerini ziyaret ederek onların sorunlarını dinleyip onlara zaman ayırmayı da ihmal etmiyor. İlgili kurum müdürleriyle birlikte her hafta bir gün köyleri ziyaret eden Kaymakam Adem Öztürk, yapılan çalışmaların yerinde incelenmesi ve köylerdeki eksikliklerin tespit edilerek köyde yaşayan vatandaşların refah seviyesinin yükseltilebilmesi noktasında büyük çaba sarf ediyor. Köy muhtarları ve vatandaşlarla görüşerek sorunlarını dinliyor, ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ilgili birim müdürlerine gerekli talimatları veriyor.

Bu durumdan son derece memnun olan köy muhtarları ve vatandaşlar, Kaymakam Adem Öztürk'e gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederken memnuniyetlerini dile getiriyorlar.

Diğer taraftan zaman zaman renkli görüntülere de sahne olan köy ziyaretlerinin önümüzdeki haftalarda da belirli program dahilinde devam edeceği belirtildi. - BİLECİK

Kaymakam Öztürk vatandaşların sempatisini kazanmaya devam ediyor
Kaymakam Öztürk vatandaşların sempatisini kazanmaya devam ediyor
Kaymakam Öztürk vatandaşların sempatisini kazanmaya devam ediyor
Kaymakam Öztürk vatandaşların sempatisini kazanmaya devam ediyor
Kaymakam Öztürk vatandaşların sempatisini kazanmaya devam ediyor
Kaymakam Öztürk vatandaşların sempatisini kazanmaya devam ediyor

Adem Öztürk, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Öztürk vatandaşların sempatisini kazanmaya devam ediyor - Son Dakika


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