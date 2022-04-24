Kaymakam Savar kacak avcılığın yapıldığı alanları inceledi - Son Dakika

Kaymakam Savar kacak avcılığın yapıldığı alanları inceledi

VAN - Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için 15 Nisan,15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç eden inci kefali için av yasağı başlarken Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Tarım Müdürü ile kacak avcılığını yapılacağı alanları inceledi.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan, üreme döneminin girmesiyle birlikte av yasağı başlayan inci kefalini korumak için jandarma ekipleri, 7/24 denetim yapıyor. 15 Nisan'dan itibaren yaşam alanı olan Van Gölü'nü terk ederek, üremek için akarsulara göç eden inci kefalinin bu yolculuğu sırasında av yasağı uygulanıyor. Yumurtalarını bırakmak için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp akıntının tersine yüzerek adeta uçarcasına derelere akın eden ve bu sırada da görsel bir şölen sunan balıkların avlanmaması için Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hem kıyıda, hem de gölde gece gündüz nöbet tutuyor.

Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için 15 Nisan 15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç eden inci kefali için av yasağı başlarken, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Tarım Orman Müdürü İbrahim Aslanbay ve jandarma timleri ile birlikte kaçak avcıların en çok ağ attıkları Muradiye ilçesine bağlı Bendimahi Çayı'na giderek denetimler yaptı. İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Tarım ve Orman Müdüründen olay yerinde bilgi aldı. Kaçak avcılığın önlenebilmesi için gece termal görünümlü droneler ile devam edeceği söylenildi.