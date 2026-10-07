Kaymakam Serin, Havza\'da selzede esnafı ziyaret etti, destek ödemeleri sürüyor

Samsun'un Havza ilçesinde 12 Mayıs'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen esnafı ziyaret eden Kaymakam Samet Serin, devletin vatandaşın ve esnafın yanında olduğunu belirterek, destek ve ödeme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kaymakam Serin, sel felaketinde zarar gören iş yerlerinde faaliyetlerini sürdüren esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Serin, "Allah böyle bir afet bir daha yaşatmasın" dedi.

Ziyaretlerde esnafın yaşadığı sorunlar, iş yerlerindeki hasar durumu ile devlet tarafından yapılan destek ve ödemeler ele alındı. Esnaf, yapılan desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ödemelerin önemli bir bölümünün gerçekleştirildiğini belirtti.

Kaymakam Serin, selin ardından yaraların sarılması için ilgili kurumlarla çalışmaların sürdüğünü ve vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için sürecin yakından takip edildiğini söyledi. Serin, "Yaşanan sel felaketinin ardından devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında oldu. Esnafımızın yaşadığı sıkıntıları yerinde görmek, taleplerini dinlemek ve çözüm noktasında yapılabilecek çalışmaları değerlendirmek bizim için önemli. Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük'le birlikte süreci yakından takip ediyoruz. Yapılan ödemeler ve desteklerle yaraların sarılmasına katkı sağlanırken, devam eden işlemlerin de en kısa sürede sonuçlandırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devletimiz vatandaşımızın ve esnafımızın her zaman yanındadır" diye konuştu.