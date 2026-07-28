Kaymakam Sözen, Kamu Kurumlarını Ziyaret Etti

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kemer Jandarma Karakolu'nu ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Sözen, kurum ziyaretlerinin ardından Amasya Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kemer Su Ürünleri İşletmesi'nde de incelemelerde bulundu.

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, ilçedeki kamu kurumları ve üretim tesislerine yönelik ziyaretlerini sürdürdü. İlk olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kemer Jandarma Karakolu'nu ziyaret eden Kaymakam Sözen, kurum yetkilileriyle bir araya gelerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Kurum ziyaretlerinin ardından Amasya Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kemer Su Ürünleri İşletmesi'ni ziyaret eden Kaymakam Sözen, işletmede yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette üretim süreci ve işletmenin faaliyetleri değerlendirilirken, bölgedeki üretim kapasitesi ve çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.