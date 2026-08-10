Kaymakam Sözen Spor Tesislerini Ziyaret Etti

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, ilçede faaliyet gösteren spor tesisleri ile Orman İşletme Şefliklerini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu, Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda incelemelerde bulundu. Tesisleri gezen Kaymakam Sözen, yürütülen çalışmalar ve tesislerin faaliyetleri hakkında yetkililerle görüş alışverişinde bulundu. Kaymakam Sözen, spor tesislerindeki incelemelerinin ardından Orman İşletme Şefliklerini de ziyaret etti. İlçe şefleriyle bir araya gelen Sözen, kurum tarafından yürütülen çalışmaları değerlendirdi.