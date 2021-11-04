Kaymakam Topaloğlu'ndan sel felaketinin meydana geldiği köylerde inceleme - Son Dakika

Küre Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, sel felaketinin meydana geldiği köylerde incelemelerde bulundu.

Küre Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, sel felaketinin meydana geldiği Ahmetbeşe, Alacık ve Kayadibi köylerini ziyaret etti. Kaymakam Topaloğlu, köylerdeki iyileştirme çalışmaları yerinde inceledi. İlçe Kaymakam Mehmet Miraç Topaloğlu'na Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Okan Gündüz ve Köylere Hizmet Götürme Birliği encümenleri eşlik etti.

Köylerde yerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Topaloğlu ve beraberindeki heyet, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. - KASTAMONU