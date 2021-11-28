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Kaymakam Tunç vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Kaymakam Tunç vatandaşlarla bir araya geldi

28.11.2021 16:01
Kaymakam Tunç vatandaşlarla bir araya geldi

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, kurumları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, kurumları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Mehmet Demir, Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nin İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne atanan Sabğatullah Anmal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kaymakam Demir, Başhekim Kamiran Elcik ve Başhekim Yardımcı Serdar Monis ile birlikte hastaneyi gezerek vatandaşların hastaneden aldığı hizmetler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Demir, daha sonra Şeyh Seyda Yatılı Erkek Kur'an kursunda ders alan hafızlarla bir araya geldi. Kur'an kursundaki derslikleri gezen Kaymakam Tunç, verilen eğitimler hakkında İlçe Müftüsü Süleyman Baran ve kurs hocalarından bilgiler aldı. Demir, hafızlık eğitimi alan öğrencilerle Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in 'Gençlerle Başbaşa' adlı kitabını hediye etti. - ŞIRNAK

Kaymakam Tunç vatandaşlarla bir araya geldi

Devlet Hastanesi, Mehmet Tunç, Şırnak, Cizre, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Tunç vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika


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