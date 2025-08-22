Kaymakam Uğuz, Jandarma Karakolu\'nu Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Dinar ilçesi Kaymakamı Hasan Uğuz, ilçeye bağlı olan Tatarlı Mahallesi'nde ki jandarma karakolunu ziyaret etti.
Kaymakam Hasan Uğuz, Tatarlı Beldesi'nde görev yapan jandarma karakolunu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, güvenlik birimlerinin ilçe ve belde halkının huzur ve güvenliği için yürüttüğü faaliyetler değerlendirildi. Kaymakam Uğuz, jandarma personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR
