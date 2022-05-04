Kaymakam Yıldırım şehit ailelerini unutmadı - Son Dakika
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Kaymakam Yıldırım şehit ailelerini unutmadı

04.05.2022 20:12
Kaymakam Yıldırım şehit ailelerini unutmadı

Manisa'nın Selendi İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, Ramazan Bayramı dolayısıyla, 1995 yılında Tunceli'nin Hozat ilçesi Aliboğazı kırsalında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Komando Er Kemal Davulcu'nun Karakozan Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Manisa'nın Selendi İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, Ramazan Bayramı dolayısıyla, 1995 yılında Tunceli'nin Hozat ilçesi Aliboğazı kırsalında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Komando Er Kemal Davulcu'nun Karakozan Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, Tunceli'nin Hozat ilçesi Aliboğazı kırsalında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Selendili Komando Er Kemal Davulcu'nun Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Karakozan Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti. Şehit babası Hüseyin Davulcu ile bir araya gelen Kaymakam Yıldırım, "Bugün rengini şehitlerimizin mübarek kanından alan şanlı bayrağımızın gölgesinde millet olarak huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak ve bayramlarımızı özgür ve huzurlu bir şekilde kutluyorsak bunu hayatlarının baharında canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve bu uğurda çarpışan kahraman gazilerimize borçluyuz. Aziz vatan toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Onların, vatan ve millet için yaptığı fedakarlığın değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür. Ramazan Bayramı dolayısıyla vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz ruhları şad olsun" dedi.

Devletin kendilerini yalnız bırakmadığını söyleyen şehit babası Hüseyin Davulcu, "Bizleri her bayram yalnız bırakmıyorsunuz Allah hepinizden razı olsun. Devletimiz her zaman yanımızda" diye konuştu.

Kaymakam Yıldırım daha sonra İlçe Müftüsü İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt ile birlikte Şehit Komando Er Kemal Davulcu'nun Karakozan'ın kabrini ziyaret ederek dua etti.

Şehit Aile ziyaretine Kaymakam Ali Yıldırım, İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt, İlçe Emniyet Amir Mehmet Sıddık Kırkel, İlçe Jandarma komutan vekili Yusuf Cıbaroğulları katıldı. - MANİSA

Kaymakam Yıldırım şehit ailelerini unutmadı
Kaymakam Yıldırım şehit ailelerini unutmadı
Kaymakam Yıldırım şehit ailelerini unutmadı
Kaymakam Yıldırım şehit ailelerini unutmadı

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Ali Yıldırım, Hisarcık, Manisa, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Yıldırım şehit ailelerini unutmadı - Son Dakika


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