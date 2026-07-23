Kaymakam Zengin, Beton Yol Projesini İnceledi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Digor Kaymakamlığı görevine atanan Abdulkadir Zengin, göreve başlamasının ardından saha çalışmalarına ağırlık vererek ilk incelemelerinden birini ilçede yapımı devam eden beton yol projesinde gerçekleştirdi. Köylerin ulaşım altyapısını güçlendirecek yatırımları yerinde takip eden Kaymakam Zengin, çalışmaları yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Abdulkadir Zengin, Kars İl Özel İdaresi personelleriyle birlikte Yağlıca ve Varlı grup köy yolunun 7,2 kilometrelik bölümünde devam eden beton yol yapım çalışmalarını yerinde denetledi.

"Çalışmaların son durumu değerlendirildi"

İnceleme sırasında teknik ekipten projenin geldiği aşama, kullanılan malzemeler, yürütülen çalışmalar ve tamamlanma sürecine ilişkin detaylı bilgi alan Kaymakam Zengin, yolun planlanan takvim doğrultusunda ve yüksek kalite standartlarında tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

Yetkililer, beton yol çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte Yağlıca ve Varlı başta olmak üzere grup yolunu kullanan köylerin daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü bir ulaşım altyapısına kavuşacağını ifade etti.

"Köy ulaşımına kalıcı çözüm"

Özellikle kırsal bölgelerde dört mevsim güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla sürdürülen beton yol çalışmalarının, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmasının yanı sıra tarım ve hayvancılık faaliyetlerine de önemli katkı sunması hedefleniyor.

Dayanıklılığı ve düşük bakım maliyetiyle öne çıkan beton yolların, bölgedeki ulaşım standardını yükselterek köyler arasındaki bağlantıyı güçlendirmesi bekleniyor.

Göreve başlamasının hemen ardından saha ziyaretlerine ağırlık veren Digor Kaymakamı Abdulkadir Zengin'in, ilçede devam eden kamu yatırımlarını yerinde takip etmesi vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Kaymakam Zengin'in, ilçenin ihtiyaçlarını sahada tespit ederek hizmetlerin etkin ve planlı şekilde yürütülmesini amaçlayan yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

İl Özel İdaresi koordinesinde devam eden beton yol projesinin tamamlanmasıyla birlikte Yağlıca ve Varlı grup köy yolunda ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelirken, kırsal altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların Digor genelinde aralıksız devam edeceği ifade edildi. - KARS