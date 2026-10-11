Kayseri Barosu'nda 3 adaylı başkanlık seçiminde 3 bin 309 avukat sandık başına geldi - Son Dakika
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Kayseri Barosu'nda 3 adaylı başkanlık seçiminde 3 bin 309 avukat sandık başına geldi

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Kayseri Barosu\'nda 3 adaylı başkanlık seçiminde 3 bin 309 avukat sandık başına geldi
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Kayseri Barosu'nun 100. yılında yapılan olağan genel kurulun ardından 3 adaylı başkanlık seçimi başladı. Seçimde sarı listede Murat Tolga Özsoy, kırmızı listede Özden Ertan, beyaz listede Göksel Ulusoy yarışırken 3 bin 309 avukat oy kullanıyor.

Kayseri Barosu'nda 3 adayın yarıştığı başkanlık seçimleri başladı. Baroya kayıtlı avukatlar yeni başkanlarını seçmek için sandık başına geldi.

Kayseri Barosu'nda yapılan olağan genel kurulun ardından başkanlık seçimleri başladı. 3 adayın bulunduğu seçimlerde sarı liste ile mevcut başkan ve başkan adayı Murat Tolga Özsoy, kırmızı liste ile Özden Ertan ve beyaz liste ile Göksel Ulusoy yarışacak. Seçimlerin düğün havasında atlatılacağını düşündüğünü söyleyen mevcut başkan ve başkan adayı Murat Tolga Özsoy, "Kayseri Baromuzun bugün seçimli olağan genel kurulu için bir araya gelmiş bulunuyoruz. 3 bin 309 avukatımızla bugün sandığa gideceğiz. Dün itibari ile genel kurulumuzu yapmıştık, bugün de seçimlerimiz yapılıyor. Büyük Kayseri Barosu'nun bu seçimleri de güzellikle, mutlulukla ve düğün havasında atlatacağı kanaatindeyim. Şimdiden seçimlerin mesleğimize, meslektaşlarımıza ve Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kırmızı liste başkan adayı Özden Ertan ise, "Kayseri Barosu'nun 100. yılında yeni bir genel kurul yapmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Baroların genel kurulları adeta düğün günleridir. Avukatların birbirleri ile kaynaştığı, tanıştığı ve mutlu olduğu günler olmalı. Biz de genel kurulun dostluk havası içerisinde geçmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Beyaz liste başkan adayı Göksel Ulusoy da, "Tatlı bir heyecanımız var. 3 bin 400 sayısına yaklaşmış güçlü bir Kayseri Barosu'nun yeni bir yönetim seçimi dönemi var. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Gayet güzel geçti, umutluyuz. Sonuçlar da umarım hayırlı olur" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayseri Barosu'nda 3 adaylı başkanlık seçiminde 3 bin 309 avukat sandık başına geldi - Son Dakika
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