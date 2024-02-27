Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Baro Başkanı\'na Nezaket Ziyaretinde Bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Baro Başkanı Ali Köse'ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Kentte tüm kurum ve kuruluşlar ile dayanışma içerisinde olan ve kurum ile kuruluşların temsilcileriyle sık sık bir araya gelerek şehri ortak akıl anlayışı ile yönetmek adına istişarelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, bu kapsamdaki ziyaretine Baro Başkanlığı ile devam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ziyaretteki konuşmasında Baro ve yönetimini, 'Toplumun sesi' olarak nitelendirerek, "Gönül huzuruyla, evimiz gibi geliyoruz. Sağ olsun gerçekten makul, sağduyulu bir dostumuz" dedi. Büyükkılıç, samimi geçen ziyarette Baro Başkanı Ali Köse'ye, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi. Başkan Büyükkılıç, Baro Başkanı Köse ve avukatlara bir talepleri bulunup bulunmadığını da sorarak üzerlerine ne düşüyorsa bu konuda destek vermekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Baro Başkan Ali Köse ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yerel seçimlerde aday olan Başkan Büyükkılıç'a başarılar temennisinde bulundu. Başkan Köse, "Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyoruz başkanım" ifadesinde bulundu. Baro'daki avukatlarla da görüşerek sohbet eden Büyükkılıç'a, ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ebru Ünal ve AK Parti İl Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi'nden avukatlar da eşlik etti.
Ziyarette günün anısında toplu hatıra fotoğrafı da çektirildi. - KAYSERİ
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