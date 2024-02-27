Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kayseri Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya'yı kabul etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kayseri Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya'yı kabul etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kayseri Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya\'yı kabul etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kayseri Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya'yı makamında kabul etti. Başkan Büyükkılıç, vergi bilincinin artması ve kamu hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanılması için idarecilerle istişarelerini sürdürdüklerini belirtti.

27.02.2024 12:11  Güncelleme: 12:15
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 35'inci Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kayseri Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya'yı makamında kabul etti.

Şehrin her alanda daha iyi noktaya gelmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile istişareyi ve kent yönetiminde ortak aklı önemseyen Başkan Büyükkılıç, idareci ve yöneticilerle sık sık bir araya gelmeyi sürdürüyor. "Geleceğimiz vergilerimizle güvende" sloganıyla kutlanan Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında, Kayseri Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, makamında konuk ettiği Vergi Dairesi Başkanı Kaya ile sıcak ve samimi bir ortamda sohbet ederek, istişarelerde bulundu.

"Toplumda inşallah vergi bilinci oluşsun"

Büyükkılıç, Kayserililerin tüm kamu hizmetlerinden etkin ve verimli bir şekilde faydalanmasının önemine işaret ederek, "Toplumda inşallah vergi bilinci artsın. Hemşehrilerimizin kamu kurum ve kuruluşlarımızın hizmetlerinden en iyi şekilde istifade edebilmesi bizler için önemli ve önceliklidir. Bu konuda kentte görev yapan tüm idarecilerimizle istişarelerimizi sürdürerek, dayanışma içerisinde şehrimize hizmet etmeye gayret ediyoruz" dedi.

Kaya'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Vergi Dairesi Başkanımız Sayın İbrahim Kaya'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm vergi mükelleflerinin 35'inci Vergi Haftası'nı kutluyor, görevlilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya da kentteki hizmetleri ve misafirperverliğinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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