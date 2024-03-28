Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Bektaş-ı Veli Cem Evi\'ni Ziyaret Etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Cem Evi'ni ziyaret ederek, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor.

Kayseri'de yerel yönetim hizmetlerini etkin şekilde sürdürebilmek amacıyla kamu kurum kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile istişarelerde bulunmaya önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Cem Evi'ni ziyaret ederek, birlik, beraberlik mesajı verdi. Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı ve Dernek Başkanı Abbas Tan'a güler yüzleri ve hoş sohbetleri için teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, sevgiyle, muhabbetle vatandaşları selamladığını söyledi. Başkan Tan da nazik ziyaretleri için Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini ileterek, "Sizler de buraya zaman zaman gelip gidiyorsunuz, eksik olmayın, teşekkür ederiz, karşılıklı diyalogumuz hep iyi bir şekilde sürdü" dedi.

Başkan Büyükkılıç'a ziyaret esnasında daire başkanları ile KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da eşlik etti. - KAYSERİ