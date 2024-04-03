Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ramazan\'da Camii Cemaatiyle Buluştu

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 11 ayın sultanı Ramazan'ın ruhuna uygun olarak insanlarla buluşmayı ve görüşmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükkılıç, Ramazan'ın 23'üncü gecesindeki teravih namazında, Talas Samancılar Camii cemaati ile bir araya geldi.

Sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin her zaman örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daima makamı yerine halkla iç içe olmayı tercih ederken, Ramazan ayını da fırsat bilerek bu tercihini sürdürüyor.

Her akşam kentin farklı bir mahallesindeki camide teravih namazını kılan Büyükkılıç'ın bu kez adresi Talas Bahçelievler Mahallesi'ndeki Samancılar Camii oldu.

Büyükkılıç'a İlgi Yoğun Oldu

Teravih namazında Talas Bahçelievler Mahallesi'ndeki Samancılar Camii cemaati ve mahalleliler tarafından büyük ilgi ile karşılaşan Başkan Büyükkılıç, çocuklar başta olmak üzere herkesle ilgilendi, sohbet etti, fotoğraf çekindi.

İlçe sakinleri ise Büyükkılıç'a halk ile iç içe olmasından ve gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Ayrıca vatandaşlar, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerini kazanan ve güven tazeleyen Büyükkılıç'a tebriklerini ileterek, yeni dönemde başarı temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç da, tüm Kayserililere kendisine gösterdiği teveccüh ve ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ