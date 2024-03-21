Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ramazan\'da Vatandaşlarla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız ile birlikte Ramazan-ı Şerif'in 10'uncu gününde Mithat Paşa Merkez Camii'nde teravih sonrası vatandaşlarla buluştu.
Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, Ramazan'ın huzur ve bereketini birlik, beraberlik içerisinde Kayserililerle yaşamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan-ı Şerif'in 10'uncu gününde Kocasinan ilçesi Yeşil Cami olarak da bilinen Mithat Paşa Merkez Camii'nde teravih namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Büyükkılıç, mahalle sakinleri ile sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi. Vatandaşlara kuru Türk kahvesi de ikram eden Büyükkılıç, mahallelinin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik etti.
Başkan Büyükkılıç'a, teravih sonrası vatandaş buluşmasında önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız, büyükşehir belediyesi daire başkanları eşlik etti. - KAYSERİ
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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