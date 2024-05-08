Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Yahyalı\'yı Ziyaret Etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Yahyalı ilçesini ziyaret etti, bir dizi açılışlara katılarak, gençler başta olmak üzere vatandaşlarla buluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Yahyalı ilçesini ziyaret etti. Burada bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya'yı makamında ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Daha sonra Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'e misafir olan Başkan Büyükkılıç, Öztürk'e yeniden belediye başkanı seçilmesinden dolayı tebriklerini iletti. Ardından, Çiçek ve Büyükkılıç beraberindeki heyet ile birlikte Yahyalı Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Büyükkılıç, ayrıca Yahyalı Kaymakamlığı, Yahyalı Belediyesi ve Yahyalı Ticaret Odası iş birliği ile kurulan Yahyalı Erva Spor Okulları'nın açılış törenine de katıldı. Gençlerin ve çocukların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile birlikte sınıfları da gezerek, öğrencilerle sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, spor okulunun açılışının ardından Erva sporcularının çim hokeyi, okçuluk ve ragbi antrenmanlarını takip etmeyi ihmal etmedi. Öte yandan, Yahyalı Ali Elmacı Ortaokulu'nun öğrencileriyle bir araya gelen Büyükkılıç ve Çiçek, gençlerle keyifli bir buluşma gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile birlikte Fakı Dayı Kur'an Kursu'nu da ziyaret ederek, miniklerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm ilçe sakinlerine teşekkür ederek, "Yahyalı'da bizleri sevgiyle bağrına basan ve her daim yanımızda olan kadirşinas Yahyalılı hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ