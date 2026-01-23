Kayseri Büyükşehir\'den kırsalda 97 milyon TL\'lik 106 proje

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; 2025 yılında 106 proje ile çocukları ve gençleri sevindirdi. İhtiyaç duyulan ilçelerde 76 çocuk oyun alanı ve 30 spor sahası yapan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; 97 milyon 628 bin TL'lik çocuk oyun grubu ve spor sahası yatırımı ile çocukları ve gençleri spora yönlendirdi.

16 ilçede sürdürdüğü yatırım, proje ve hizmetleri ile 'Kayseri Modeli Belediyecilik'te yeni bir ivme yakalayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, imza attığı hizmetlerinde çocukları ve gençleri de unutmadı. Büyükşehir, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca 2025 yılında yürütülen 106 proje ile çocuklar ve gençlerin yüzünü güldürdü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2025 yılında ihtiyaç duyulan ilçelerde 76 çocuk oyun alanı ve 30 spor sahası yapıldı. Büyükşehir; Bünyan'da 4, Develi'de 18, Kocasinan'da 1, Özvatan'da 2, Pınarbaşı'da 8, Sarıoğlan'da 5, Sarız'da 6, Talas'ta 16, Tomarza'da 7, Yahyalı'da 4 ve Yeşilhisar'da 5 adet çocuk oyun grubunu çocukların hizmetine sundu. İlçelerde kurulan toplam 76 çocuk oyun grubunun toplam maliyeti 48 milyon 697 bin TL oldu. Öte yandan ilçelerde spor sahaları ile çocukları ve gençleri spora yönlendiren Büyükşehir Belediyesi, Bünyan'da 2, Develi'de 8, Hacılar'da 1, İncesu'da 2, Kocasinan'da 1, Özvatan'da 1, Pınarbaşı'da 6, Sarıoğlan'da 3, Sarız'da 1, Talas'ta 3, Yahyalı'da 1 ve Yeşilhisar'da 1 adet olmak üzere toplam 30 spor sahasını hizmete açtı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ilçelere kazandırılan 30 spor sahasının yatırım maliyeti 48 milyon 931 bin TL olarak gerçekleşti.

Spora ve sporcuya verdiği değerle 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanını kente kazandıran ve 2025 yılında ise Kayseri'nin Dünya Spor Başkenti adaylık sürecini başlatan Genç Dostu Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 97 milyon 628 bin TL'lik yatırımla ilçelere kazandırdığı 106 proje ile çocukları ve gençleri spora yönlendirmiş oldu. - KAYSERİ