Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Karpuz Dağıtımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarının etkisini bir nebze olsun hafifletmek ve sofralara serinlik katmak için büyük bir dayanışma örneğine daha imza attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla, Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerindeki AŞ evleri ile sosyal destek kartı kullanan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1 tır dolusu 17 ton karpuz dağıtıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını her geçen gün daha da derinleştirerek vatandaşın gönlünde kalıcı bir yer edinmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla gerçekleştirilen anlamlı çalışmada, Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı ambarında hazırlanan 1 tır dolusu 17 ton karpuz, titiz bir çalışmayla araçlara yüklendi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, "Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerimizde bulunan AŞ evlerimize ve bizden sürekli sosyal destek kartı alan ailelerimize bir tır karpuz alımı yaparak, Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda dağıtıyoruz. Arkadaşlarımız araçlarımıza yükledikten sonra 20 noktamızda bu dağıtımları yaptık" ifadelerini kullandı.

20 noktada 1 tırlık sevgi dağıtımı

Personelin özverili çalışmasıyla araçlara yüklenen karpuzlar, belirlenen 20 farklı noktada 1500 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı. Dağıtım esnasında Büyükşehir personeli her bir aileye "Afiyet olsun, Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın selamlarını iletiyoruz" diyerek, karpuz ikramında bulundu.

Karpuzlarını alan vatandaşlar, memnuniyet içerisinde Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti. Vatandaşlar, yapılan bu anlamlı desteğin yalnızca sofralara değil, gönüllere de dokunduğunu dile getirdi.

Gönül belediyeciliğinin en sade, en samimi halini sergileyen Büyükşehir'in sıcak yaz günlerinde gerçekleştirdiği bu küçük ama çok anlamlı dokunuş, yüreklere dokunan özel dayanışma örneği oldu. - KAYSERİ