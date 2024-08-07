Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nden Kırtasiye Dolandırıcılığı Uyarısı

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırtasiye yardımı adı altında dolandırıcılık yapan art niyetli kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, art niyetli bazı kişiler tarafından kırtasiye yardımı adı altında vatandaşlara Whatsapp üzerinden link gönderilip, kart bilgilerinin istendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılında Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi aileler için kırtasiye yardımı başvuruları henüz başlamazken, kırtasiye yardımı adı altında dolandırıcılık yapan ve kart taleplerinde bulunan kişilerin tek amacının dolandırıcılık olduğu bildirildi.

Vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarının istendiği açıklamada, art niyetli kişilerden gelecek tekliflerin ve telefonların dikkate alınmaması, bu durumla karşılaşan vatandaşların bir an önce kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları gerektiği vurgulandı.

Büyükşehir'in Kırtasiye Destek Projesi 10 Ağustos'ta Başlıyor

Öte yandan 10 Ağustos 2024-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi www.kayseri.bel.tr adresindeki online hizmetler kısmından 'kırtasiye yardımı başvuru formu' üzerinden yapılacak.

Hiçbir ücret talep edilmeyen, aksine kırtasiye masrafları için nakdi destek sağlanan proje kapsamında 2024-2025 eğitim öğretim yılında Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul öğrencisi için 750 TL, ortaokul öğrencisi için 1.000 TL ve lise öğrencisi için 1250 TL olarak kırtasiye yardımı yapılacak. - KAYSERİ