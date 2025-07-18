Kayseri\'de 10 Bin Kişilik Aşure İkramı Etkinliği Düzenlendi

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası'nca muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan 10 bin kişilik aşure, vatandaşlara ikram edildi.

Hunat Camii'nde cuma namazı sonrası gerçekleştirilen etkinliğe Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydemir, "Öncelikle muharrem ayının tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası olarak her yıl düzenli olarak 10 bin kişilik aşure ikramımız oluyor. Bunu biz geleneksel hale getirdik. Bizler burada hem esnafımız hem de vatandaşlarımızla paylaşmak, kaynaşmak hem de birlik ve beraberliğimizi kardeşliğe çok ihtiyacımız olan dönemlerde de paylaşalım istedik. Bizler oda olarak her yıl düzenli olarak 10 bin kişilik aşuremizi vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Kayseri protokolümüz de ilgi ve alaka gösterdi. Vatandaşlarımızın çok yoğun katılımı var. Ben herkese afiyet olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi birlik beraberlik zamanı diyorum ve hayırlı günler diliyorum" dedi. - KAYSERİ