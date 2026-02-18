Tarihi Tasmakıran Camii\'nde restorasyon sonrası ilk teravih heyecanı

Kayseri'de yapımı 16'ncı yüzyıla dayanan tarihi Tasmakıran Camii 7 aylık restorasyon sürecinin ardından Ramazan ayı öncesi ilk teravih namazıyla ibadete açıldı.

Kayseri'de yapımı 16'ncı yüzyıla dayanan Tasmakıran Camii'nin restorasyonu Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle 7 ayda tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu projeler doğrultusunda restore edilen cami, ilk teravih namazıyla ibadete açıldı. Vatandaşlar tarihi camide teravih namazını eda ederek, huzur buldu.

Teravih namazını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıldırırken, vatandaşlar adeta camiye akın etti. Teravih namazı öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Tasmakıran Camii değişik tarihlerde restorasyon geçirmiş. 1350'li yıllarda yapıldığı rivayet ediliyor. Aynı zamanda hemen yanı başında bulunan Tasmakıran Çeşmesini de restore ettik. Geçmiş yıllarda tahrip olmuş ve en son olarak da 1957 yılında restore edilmişti. Bu yılda Büyükşehir Belediye ekiplerimiz camimizi baştan sonra restore etti. Bizlere bu yetkili veren Vakıflar Bölge Müdürlüğü'müze ayrıca teşekkür ediyoruz. Ramazan rahmet, bereket, huzur ve dayanışma ayıdır. Sosyal yönden insanlarla paylaşımın olduğu aydır. Bizim her gün Ramazan ayı gibi çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Ezanların zenginliği ve bereketi ayrı bir güzellik katıyor. Biz iftarlarımızla yapacağımız ziyaretlerle bu çalışmaları sürdüreceğiz. Bunların yanında aç, açık kimse kalmasın diye de elimizden gelen gayretleri sürdüreceğiz. Mümkün olduğu kadar gönül dostlarının sofralarında bulunmaya gayret göstereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan teravih namazının ardından da vatandaşlara lokma ve Ramazan şerbeti ikram edildi. - KAYSERİ