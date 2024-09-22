Kayseri'de 19 Milyon TL'lik Asfalt Yenileme Çalışmaları İncelendi - Son Dakika
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Kayseri'de 19 Milyon TL'lik Asfalt Yenileme Çalışmaları İncelendi

Kayseri\'de 19 Milyon TL\'lik Asfalt Yenileme Çalışmaları İncelendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Billur Bağları Caddesi ve Ardıçtepe Caddesi'nde yürütülen 19 milyon TL yatırım maliyetli asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceledi ve ulaşıma katkı sunacak bu yatırımların önemine vurgu yaptı.

22.09.2024 11:39  Güncelleme: 11:41
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Billur Bağları Caddesi ve Ardıçtepe Caddesi'nde, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince 2 bin 700 metrelik güzergahta yürütülen, 19 milyon TL yatırım maliyetli ve 9 bin 200 ton sıcak asfalt kullanılan çalışmaları yerince inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince Billur Bağları Caddesi ve Ardıçtepe Caddesi'nde sürdürülen asfalt yenileme çalışmalarını inceledi. Büyükkılıç, ekiplere kolaylıklar dileyerek son durum hakkında bilgiler aldı.

Çalışmayı değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Şehrimizin ulaşım altyapısını daha da güçlü hale getirmek için Kayseri'nin dört bir yanında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, söz konusu ulaşım yatırımı maliyetinin 19 milyon TL olduğunu kaydederek, "Billur Bağları Caddesi ve Ardıçtepe Caddesi'nde devam eden asfalt yenileme çalışmalarını inceledik. Yaklaşık maliyeti 19 milyon TL olan 2 bin 700 metrelik bu güzergahta 9 bin 200 ton sıcak asfalt kullandık" diye konuştu.

Kent ulaşımının artan konforuna katkı sunacak yatırımın hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunan Büyükkılıç, sürücülere kurallara uyma noktasında hassasiyet çağrısında bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de 19 Milyon TL'lik Asfalt Yenileme Çalışmaları İncelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 19 Milyon TL'lik Asfalt Yenileme Çalışmaları İncelendi - Son Dakika
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