Kayseri’de Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen program coşku ile gerçekleştirildi.

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104 yıldönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutan Vekili Hava Tümgeneral Serkan Gökhan Can, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Vali Çiçek ardından makamında tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Programda öğrenciler şiir okurken, halk oyunları gösterisi yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Hava Piyade Albay Mustafa Cemal Yılmaz yaptı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği programda geçit töreni büyük alkış aldı.

Vali Çiçek: "Erciyes'in eteklerinde milli bayramları coşkuyla kutluyoruz"

Törenin ardından açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'de milli bayramların coşkuyla kutlandığını ifade ederek; "Kayseri'de her milli bayram olduğu gibi bu bayram yine coşkuyla kutlanıyor. Çünkü Kayseri sigorta bir şehir, Kayseri bayrağına delice aşık, vatanına, milletine aşık bir şehir. Erciyes'in eteklerinde milli bayramları büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bugün de bütün halkımız sabahın erken saatlerinde bu meydanı doldurdu. Buradan haykırışta bulunuyoruz; biz hep var olacağız, bedel ödedik, bedel ödeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacak" dedi.