Kayseri’de Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri’de Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Kayseri’de Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü; Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, öğrenci şiirleri, halk oyunları, geçit töreni ve protokol konuşmalarıyla kutlandı.

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen program coşku ile gerçekleştirildi.

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104 yıldönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutan Vekili Hava Tümgeneral Serkan Gökhan Can, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Vali Çiçek ardından makamında tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Programda öğrenciler şiir okurken, halk oyunları gösterisi yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Hava Piyade Albay Mustafa Cemal Yılmaz yaptı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği programda geçit töreni büyük alkış aldı.

Vali Çiçek: "Erciyes'in eteklerinde milli bayramları coşkuyla kutluyoruz"

Törenin ardından açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'de milli bayramların coşkuyla kutlandığını ifade ederek; "Kayseri'de her milli bayram olduğu gibi bu bayram yine coşkuyla kutlanıyor. Çünkü Kayseri sigorta bir şehir, Kayseri bayrağına delice aşık, vatanına, milletine aşık bir şehir. Erciyes'in eteklerinde milli bayramları büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bugün de bütün halkımız sabahın erken saatlerinde bu meydanı doldurdu. Buradan haykırışta bulunuyoruz; biz hep var olacağız, bedel ödedik, bedel ödeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacak" dedi.

Kaynak: İHA

Politika, Kayseri, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri’de Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

12:36
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi
12:23
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
11:48
Araç sahiplerine kötü haber Motorine vergi zammı geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda Netanyahu’ya mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj
11:18
İzlanda’da AB üyeliği referandumu Sandıktan “hayır“ çıktı
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan "hayır" çıktı
10:37
Popüler özellik başa bela oldu Milyonlarca araç geri çağrılıyor
Popüler özellik başa bela oldu! Milyonlarca araç geri çağrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 13:02:09. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri’de Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement