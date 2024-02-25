Kayseri\'de Kuyumcular Ayarı Düşük Çeyrek Altın Konusunda Uyardı

Kayseri'de kuyumcular, vatandaşları ayarı düşük, ikinci basım çeyrek altın konusunda uyardı.
Son dönemde ayarı düşük çeyrek altınların piyasada yayılmaya başladığını söyleyen kuyumcu Bayram Erdoğan, dışardan bakıldığında bu altınların normal altınlarla aynı olduğunu belirtti. Erdoğan, "Özellikle son birkaç aydır, nereden geldiğini ve nerede basıldığını bilmediğimiz, tam olarak tespit edemediğimiz sahte altın yani darphane dışında basılan çeyrek altınlar piyasada yayılmaya başladı. Bu altınlar normal çeyrek altın ile aynı büyüklüktedir, aynı ağırlıktadır ancak ayarı daha düşüktür. Bu altınların kıymeti ortalama olarak piyasadaki gerçek altınlardan 250 TL ile 500 TL civarında daha düşüktür. Darphanenin dışında bu altınların basılması ve piyasaya da sürülmesi kanunen yasaktır. Vatandaşlarımıza bizim tavsiyelerimiz; öncelikle çeyrek altın, büyük altın almak için bir mücevher mağazasına, sarrafa, kuyumcuya gittiklerinde mümkün mertebe yıllarını o işe vermiş, orada güvenini ispatlamış, kurumsal altyapısı daha sağlam olan mağazalardan alışveriş yapmalarını hatta mümkünse çeyrek altın aldıklarında firmanın kendi kutusu, kurdelesinde isim yazması veya küçük etiketlerinin olması gibi ya da fişi, faturası gibi belgeleri yanlarına almalarında fayda olduğunu düşünüyoruz. Bu tür sahteciliklere de imkan vermemek adına bize gelen müşterilerimizin doğum gününe, düğününe, nişanına gelenlerden tespit ettiğimiz ürünleri derhal metal makasıyla kesmek suretiyle imha ediyoruz. Bunların yeniden piyasaya arz edilmesini engelliyoruz. Bu konuda halkımızın dikkatli olmasını öneriyoruz" şeklinde konuştu.
Bu altınların gerçek altından ayırt edilmesinin zor olduğunu ancak görüntüsündeki hatalardan ayırt edilebileceğini dile getiren Erdoğan, "Darphanede basılan gerçek altın ile sahte çeyrek altının ayrılması noktasında vatandaşlarımızın yapacağı çok bir şey yok. Bir kere orijinal darphane altınını diğer sahte basım altınla yan yana koyup, dikkatlice bakması lazım ki basım hatalarını görebilsin. İkinci basım altınların ayarı düşük olduğu için pres bastığında net bir şekilde Atatürk figürünü ve diğer yazıları tam basamaz. Bu bir kanıt olabilir. Ayrıca ürünün sertliği de bunu gösterebilir ancak bunu vatandaş ayırt edemeyebilir. Ancak görüntüsünden ayırt edebilir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri'de Kuyumcular Ayarı Düşük Çeyrek Altın Konusunda Uyardı - Son Dakika
Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye'de son dönemde artan fiyatlar sonrası restoran işletmecileri "eko" yani ekonomik ürün dönemini başlattı. Müşteri kaybetmek istemeyen esnaf, gramajları düşürerek daha uygun fiyatlı ürünleri menülere koydu.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, bugün düzenlenen proje tanıtım toplantısında Ankara'nın sorunlarını ve geleceğe dair umutlarını ele aldı. Altınok, Ankara'nın huzurunu geri kazanması için hızlı çözümler getiren bir liderlik anlayışına ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Ankara'daki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde, 11 endüstriyel dağcının cam çatı montajı yaparken gerçekleştirdiği çalışmalar havadan dron ile kaydedildi. Dağcılar, yükseklik korkusuna rağmen güvenlik önlemleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Kule, 15 Mart'ta gerçekleştirilecek açılışa hazırlanıyor.
ABD'de gece kulüpleri ve kumarhaneleriyle ünlü Las Vegas'ın altındaki labirentlerde yaşayan 2000 kişinin gizli yaşamı gözler önüne serildi. Yaklaşık 320 kilometre uzunluğundaki tünellerde yaşayan ve kendilerine ''Köstebek İnsanlar'' adını veren insanların bir kısmının akli dengesinin yerinde olmadığı ve bir kısmının da uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattının açılış törenine davet edildiğini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum tarafından yalanlanmıştı. Kurum'un "Kendisine herhangi bir davet yapılmamış, hayali davetler yapıyor" sözlerine belgeli yanıt veren İmamoğlu, "Bu daveti acemi adaya göndereceğim acaba utanır mı?" diye konuştu.
Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'a verdiği destek sonrası "rant" iddiaları ortaya atılan eski Başbakan Tansu Çiller'le ilgili bir açıklama da gazeteci Uğur Dündar'dan geldi. Eşi Özer Çiller'in Antalya'da bir hazine arazisine 5 yıldızlı otel kondurmasına ilişkin yaptığı haberler sonrası o dönem ölüm tehditleri aldığını belirten Dündar, "Bizi karadan ve havadan takip edip evime nasıl gidilir, camlar kurşun geçiriyor mu diye hedef gösterdiler. Korku filmlerinde bile böylesi yaşanmamıştır" dedi.
Limak Filarmoni Orkestrası, İstanbul'da Zorlu PSM'de düzenlenen geleneksel yeni yıl konserlerinin ilkini gerçekleştirdi. Konserde, dünyaca ünlü tenorlar Murat Karahan, Ramon Vargas ve Rame Lahaj da sahne aldı ve izleyicilere müzik ziyafeti yaşattı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son dönemde ağır eleştirilerde bulunduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2023 Kasım ayında görevden alınan Akşener'in eski basın danışmanı Murat İde, İmamoğlu için seçim şarkısı hazırladı. İde şarkıyı "5 yıllık şahitliğimin ürünüdür bu şarkı" sözleriyle paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?