Kayseri'de Kuyumcular Ayarı Düşük Çeyrek Altın Konusunda Uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de Kuyumcular Ayarı Düşük Çeyrek Altın Konusunda Uyardı

Kayseri\'de Kuyumcular Ayarı Düşük Çeyrek Altın Konusunda Uyardı

Kayseri'de kuyumcular, vatandaşları ayarı düşük, ikinci basım çeyrek altın konusunda uyardı. Ayarı düşük altınların piyasada yayıldığını belirten kuyumcu Bayram Erdoğan, vatandaşları sahte altınlar konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sahte altınların ayırt edilmesinin zor olduğunu ancak basım hatalarından ve sertlikten anlaşılabileceğini söyledi.

25.02.2024 13:38  Güncelleme: 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de kuyumcular, vatandaşları ayarı düşük, ikinci basım çeyrek altın konusunda uyardı.

Son dönemde ayarı düşük çeyrek altınların piyasada yayılmaya başladığını söyleyen kuyumcu Bayram Erdoğan, dışardan bakıldığında bu altınların normal altınlarla aynı olduğunu belirtti. Erdoğan, "Özellikle son birkaç aydır, nereden geldiğini ve nerede basıldığını bilmediğimiz, tam olarak tespit edemediğimiz sahte altın yani darphane dışında basılan çeyrek altınlar piyasada yayılmaya başladı. Bu altınlar normal çeyrek altın ile aynı büyüklüktedir, aynı ağırlıktadır ancak ayarı daha düşüktür. Bu altınların kıymeti ortalama olarak piyasadaki gerçek altınlardan 250 TL ile 500 TL civarında daha düşüktür. Darphanenin dışında bu altınların basılması ve piyasaya da sürülmesi kanunen yasaktır. Vatandaşlarımıza bizim tavsiyelerimiz; öncelikle çeyrek altın, büyük altın almak için bir mücevher mağazasına, sarrafa, kuyumcuya gittiklerinde mümkün mertebe yıllarını o işe vermiş, orada güvenini ispatlamış, kurumsal altyapısı daha sağlam olan mağazalardan alışveriş yapmalarını hatta mümkünse çeyrek altın aldıklarında firmanın kendi kutusu, kurdelesinde isim yazması veya küçük etiketlerinin olması gibi ya da fişi, faturası gibi belgeleri yanlarına almalarında fayda olduğunu düşünüyoruz. Bu tür sahteciliklere de imkan vermemek adına bize gelen müşterilerimizin doğum gününe, düğününe, nişanına gelenlerden tespit ettiğimiz ürünleri derhal metal makasıyla kesmek suretiyle imha ediyoruz. Bunların yeniden piyasaya arz edilmesini engelliyoruz. Bu konuda halkımızın dikkatli olmasını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Bu altınların gerçek altından ayırt edilmesinin zor olduğunu ancak görüntüsündeki hatalardan ayırt edilebileceğini dile getiren Erdoğan, "Darphanede basılan gerçek altın ile sahte çeyrek altının ayrılması noktasında vatandaşlarımızın yapacağı çok bir şey yok. Bir kere orijinal darphane altınını diğer sahte basım altınla yan yana koyup, dikkatlice bakması lazım ki basım hatalarını görebilsin. İkinci basım altınların ayarı düşük olduğu için pres bastığında net bir şekilde Atatürk figürünü ve diğer yazıları tam basamaz. Bu bir kanıt olabilir. Ayrıca ürünün sertliği de bunu gösterebilir ancak bunu vatandaş ayırt edemeyebilir. Ancak görüntüsünden ayırt edebilir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Bayram Erdoğan, Kayseri, Güvenlik, Hukuk, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Kuyumcular Ayarı Düşük Çeyrek Altın Konusunda Uyardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 15:52:15. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Kuyumcular Ayarı Düşük Çeyrek Altın Konusunda Uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement