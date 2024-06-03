Kayseri'de Bisiklet Tutkunu Rıfat Behram Soyuğur, Hatıralarını Kitaba Döktü - Son Dakika
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Kayseri'de Bisiklet Tutkunu Rıfat Behram Soyuğur, Hatıralarını Kitaba Döktü

Kayseri\'de Bisiklet Tutkunu Rıfat Behram Soyuğur, Hatıralarını Kitaba Döktü

Kayseri'de 10 yıldır bisiklet sürmeye başlayan Rıfat Behram Soyuğur, bisikletle yaşadığı hatıralarını masal olarak çocuğuna anlatmaya başladı. Daha sonra bu hatıraları yazıya döken Soyuğur, 'Zinciri Oluşturan Baklalar' adlı kitabını çıkardı. Kitabı okuyan kişilerin bisiklete olan ilgisinin arttığını belirten Soyuğur, bisikleti sevdirmek ve kültür haline getirmek adına çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

03.06.2024 13:40
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Kayseri'de 10 yıldır pedal çeviren Rıfat Behram Soyuğur, bisikletle yaşadığı hatıralarını kitaba döktü. Çevresinden olumlu dönüşler alan Soyuğur, kitabı okuyan kişilerin bisiklete yöneldiğini söyledi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde çalışan Rıfat Behram Soyuğur, 10 yıl önce bisiklet sürmeye başladı. Sosyal medyada da kanal açarak gezilerini paylaşan Soyuğur, gittiği gezilerdeki hatıralarını masal olarak çocuğuna anlatmaya başladı. Bir süre sonra hatıralarını yazıya döken Soyuğur; "Zinciri Oluşturan Baklalar" adlı kitabını çıkardı. Bisikleti çok sevdiğini kaydeden Rıfat Behram Soyuğur; kitap yazma serüvenini anlatarak; "Bisiklet tutkunu Rıfat Behram Soyuğur; "Sağlık için ve çevreye daha duyarlı olabilmek adına 10 yıldır bisiklet kullanıyorum. Kayseri'nin çeşitli ilçelerine ve diğer çevre illere pedal çevirdim. Yolda çok güzel hatıralar biriktirdim. Bu hatıralar ile birlikte de 3.5 yaşındaki oğluma bisikleti le ilgili masallar anlatmaya başladım. Bisiklet sürdüğüm arkadaşlarımı masal kahramanı olarak anlatmaya başladım. Bundan da yola çıkarak bisikleti daha çok sevdirmek adına, bisikleti ilimiz ve ülkemizde kültür haline getirmek adına bir çalışma yaptım. Çevremdeki bütün insanlar da bunu güzel karşıladılar. Bu konuda idarecilerimizin de desteği oldu. Bisiklet binmek öncelikle kendimi tanımama fırsat verdi. Hangi zorluklarla baş edebileceğimi öğrendim. Önüme büyük bir rampa çıktığında zorlandığımı ama oraya çıktığımda bunu başarabildiğimi öğrendim. Sabırlı bir insandım ama daha sabırlı bir insan olmaya başladım" ifadelerini kullandı.

Kitabı okuyan arkadaşlarının da kendisiyle birlikte gezilere katıldığını dile getiren Soyuğur; "Bu hatıraları biriktirip ileride aileme ve arkadaşlarımıza güzel bir hatıra bırakabilirim düşüncesiyle sosyal medyada "bisikletimle" adlı bir kanal açtım. Gittiğim yerlerde elimden geldiği kadar video kaydı alarak oradaki insan görüntülerini, yaşadığımız komik anlar ve gittiğim yerleri tanıtabilmek adına kanalı kurdum. Bu hatıraların hepsini "bir bisikletseverin hikayesi" olarak "Zinciri oluşturan baklalar" adındaki kitapta toplamaya çalıştım. İçindeki kişiler gerçek ama yazdığım olaylar benim hayal ürünüm. Bakla, zinciri oluşturan her bir parça anlamına geliyor. Toplumda da bunu bu şekilde düşünürsek, her birimizin birer bakla olduğunu, bisiklet kültürünün gelişmesi ve daha ileriye gitmesi için her birimizin bir araya gelip bir zincir haline geldiğimizi düşünebiliriz. Kitapla ilgili genel anlamda güzel ve olumlu yorumlar alıyorum. Bir günde okuyup bitiren arkadaşlarımın olduğunu öğrendim. Bu kitap vesilesi ile çalışma arkadaşlarımdan "beraber bisiklet sürelim" teklifleri aldım. Onlarla beraber bisiklet turlarına devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Bisiklet Tutkunu Rıfat Behram Soyuğur, Hatıralarını Kitaba Döktü - Son Dakika

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