Kayseri\'de emekli öğretmen, 31 yıldır ney ustalığı yapıyor

Kayseri'de yaşayan emekli öğretmen Seyfi Günay; meslek yıllarında üflemeye başladığı ney sevgisini emekli olduktan sonra usta olarak 31 yıldır devam ettiriyor.

71 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Seyfi Günay, meslek yıllarında konservatuar eğitimi almaya başladı. Eğitimlerde önce ney üfleyen Günay, daha sonra sesinden ve kendisine verdiği hissiyattan etkilendiği ney alanına geçerek ney üflemeye başladı. Neye olan sevgisi büyüyen Günay, emekli olduktan sonra da sevgisini emeğe dökerek ney ustalığı yapmaya başladı. Emekliliğin ardından 31 yıldır ney ustalığı yapan Günay, Selçuklu döneminde yaptırılan Hunat Hatun Külliyesi'nde kamışlara nefes vermeye devam ediyor.

"Sesinden ve yapımından etkilendim"

Neyin sesinden ve yapım aşamalarından etkilenerek bu işi yapmaya başladığını söyleyen Seyfi Günay; "Emekli öğretmenim. Bu işi de, yaklaşık 30-31 yıldır yapıyorum. Daha önce konservatuara falan gittim. Orada halk müziğinde bulundum, mey üfledim. Meyden sonra ise neye geçtim ve o günden bugüne uğraşıyoruz. Ben sınıf öğretmeni olarak 30 yıl çalıştım. Ondan sonra emekli oldum ve ney yapmaya başladım. Çok ince bir iş neyin yapılması. Tabi telli çalgılarda telin bir tanesi kırılınca alıp takarsın onun yerine veya tamamını takarsın. Neylerde bir perdeyi yanlış açtığın zaman o ney tamamen gitmiştir. Bir de, neylerin zamanında kesilmesi gerekiyor. Zamanı derken de 11. aydan sonra 12. ay, 1. aya kadar kesilir. Erken kesilen kamışlar pek sağlıklı olmaz. Tabi ben bu işi önceden de seviyordum. Neyin sesi, yapım aşamaları beni etkiledi ve o şekilde bir girdik işin içerisine bir daha da çıkamadık" dedi.

Günay, gençlerin batı yerine kendi kültürlerine yönelmeleri gerektiğini söyleyerek, "Kayseri'de ilk önce ben yapmaya başladım bu işi. Türkiye'nin her tarafına gönderiyordum. Hatta valimiz ve daha önceki valilerimiz bizi Avusturya'da Kültür ve Kitap Fuarı'na gönderdiler. Orada da tanıttım. Gençlerimiz daha çok gitar gibi batı müziğine yöneliyorlar. Bence yani kendi kültürümüz olan ney, telli çalgılardan bağlama tarzı şeylerle daha çok uğraşırlarsa daha iyi olur. Tabi ki ney hepsinin daha üstündedir. Ney kendi kültürümüzdür. Daha çok Kayseri'de ve genelde gençler, özellikle de bayanlar daha çok bu işe heves ediyorlar" ifadelerini kullandı.