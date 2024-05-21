Kayseri'de Gayrimenkul Satışlarında Düşüş Yaşandı - Son Dakika
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Kayseri'de Gayrimenkul Satışlarında Düşüş Yaşandı

Kayseri\'de Gayrimenkul Satışlarında Düşüş Yaşandı

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, geçen yıl kış dönemine oranla gayrimenkul satışlarında yaklaşık yüzde 30 düşüş olduğunu belirtti. Atasoy, vatandaşların nakde ulaşamaması ve yüksek kredi oranlarının sektöre sıkıntı verdiğini ifade etti. Ayrıca, inşaat maliyetlerinin artmasıyla birlikte daire fiyatlarının da yükseldiğini ve vatandaşların ancak krediyle konut alabildiğini söyledi.

21.05.2024 14:49
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Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy; gayrimenkul satışlarında geçen yıl kış dönemine oranla yaklaşık yüzde 30 düşüş yaşandığını söyleyerek; "Şuan afaki rakamlar var, 1,5-2 milyon TL'den aşağı daire bulamıyor vatandaş. Bunu da ancak krediyle çözebiliyorlar. Bankalar da artık ödeme durumu iyi olan müşterilere kredi vermeye çalışıyor. Bu da ister istemez bize sıkıntı veriyor" dedi.

Kayseri'de kış dönemi geride kalırken, gayrimenkul satışları da istenilen düzeyde olmadı. Geçen yılki kış dönemine oranla satışlarda yüzde 30'a kadar düşüş yaşandığını söyleyen Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, yaz döneminde gurbetçilerin de gelmesiyle piyasanın biraz daha hareketlenmesini beklediklerini söyledi. Satışlardaki durgunluğun en büyük nedenlerinden birinin kredi oranlarındaki yükseklik olduğunu aktaran Atasoy; "Kış döneminde piyasamız çok durgun geçti. İşlerimizde bir hareketlilik olmadı. Bu aslında 2023'ün ikinci 6 ayından itibaren böyleydi. 2024'ün kış döneminde de hareket olmadı. Bundan sonra beklentimiz hareket olacak yönünde ama şöyle bir durum söz konusu; vatandaş nakde ulaşamıyor. Ulaşamadığı için de sektörde bir tıkanıklık oldu. Vatandaşlar ikinci el gayrimenkullerini satıp veya takas edip daire almaya çalışıyor ya da araçlarını vermeye çalışıyor. Ancak böyle işin içinden çıkmaya çalışıyoruz ama maalesef şuan piyasa çok durgun. Kredi olaylarımız maalesef hat safhada yüksek. Vatandaşlarımız daha önce krediyle işlerini çözüyordu ancak şuanda krediye ulaşamadığı için ister istemez piyasamızda sıkıntı veriyor. Bir de alışılmışlık vardı; vatandaş kredi çekerek işlerini bir şekilde çözüyordu, konut alabiliyordu. Bundan sonrasında hep beraber bekleyip göreceğiz" dedi.

Satışlarda yaklaşık yüzde 30'a yakın bir düşüş olduğunu aktaran Başkan Atasoy; "Geçen yılki kış dönemine baktığımız zaman, depremden çıktığımız bir döneme denk gelmişti. O zaman da işlerimiz durgundu ama yaklaşık yüzde 30'luk bir düşüş söz konusu geçen döneme oranla. Yaz döneminde gurbetçilerimizin de gelmesiyle hareketlenir mi onu da bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Afaki rakamlar var"

Vatandaşların nakit paraya ulaşmada sıkıntı yaşadığını, inşaat maaliyetlerinin de her geçen gün artmasından dolayı şuan afaki rakamların olduğunu vurgulayan Başkan Selim Atasoy; "Vatandaşımız kredi olmadığı taktirde konuta ulaşamıyor. Kredi oranlarının düşmesi lazım ki biraz sektör hareketlensin. İnşaat maaliyetleri fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor, bu da ister istemez sıfır daire fiyatlarını artırıyor. Sıfır daire fiyatları artarken ikinci el fiyatlar da buna eşdeğer olarak artıyor. Şuan afaki rakamlar var, 1,5-2 milyon TL'den aşağı daire bulamıyor vatandaş. Bunu da ancak krediyle çözebiliyorlar. Bankalar da artık ödeme durumu iyi olan müşterilere kredi vermeye çalışıyor. Bu da ister istemez bize sıkıntı veriyor. Bizim için önemli olan şu etapta banka kredi oranlarının biraz düşük olması. Yaz döneminde gurbetçilerin de gelmesiyle piyasa biraz hareketlenebilir" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Emlak, Yerel, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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