Kayseri\'de Hava Sıcaklıkları Normallerin Üzerinde

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri ve çevresinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bölge genelinin Cumartesi (05.7.2025) gününden itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altına girerek, sıcaklıkların önce mevsim normallerine yükseleceği, Pazartesi (07.07.2025) gününden itibaren ise mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arsında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ