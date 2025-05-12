Kayseri\'de Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri çevresinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, Kayseri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte dolu hadisesi beklendiğinden oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ