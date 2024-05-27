Kayseri\'de Meyve Ağaçlı Park Hizmete Girdi

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Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Kayseri'de bir ilk olma özelliği taşıyan, sadece meyve ağaçlarının bulunduğu yeni park, meyvelerini vermeye başladı. Kayseri'de yine ilk olan meyve bahçeli park projesini geçen yıl hayata geçirdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "İstiyoruz ki çocuklarımız buraya geldikleri zaman dalında çeşitli meyveleri görebilsin ve dalından yiyebilmenin tadına varabilsin" dedi.

Şeker Mahallesi'ndeki Bekir Yıldız Bulvarı ile Şehir Hastanesi kavşağının yanında bulunan yeni park alanında geçen yıl toprakla buluşan fidanların meyvelerini vermeye başladığına değinen Başkan Çolakbayrakdar, yapılan örnek hizmetlerle ilklere imza attıklarını söyledi. Meyve ağaçlı parkta; elma, erik, şeftali, kiraz, ayva, armut, kayısı, iğde, vişne, ceviz, badem, akdut, karadut, üzüm, gilaburu, ahududu, böğürtlen ve frambuaz gibi Kayseri bölgesinde yetişen envari çeşit ağaçların bulunduğu bir yaşam alanının Kayseri'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar; "Kayseri'mizde yine bir ilki gerçekleştirdik. Şehrimize, 35 bin metrekare alan üzerinde sadece meyve ağaçlarının olduğu yeni bir park alanı geçen yıl kazandırdık ve meyve bahçesinin içerisinde 15 çeşit olmak üzere toplam 900 adet fidanı toprakla buluşturmuştuk. Şimdi ise meyve ağaçlarımız ürünlerini vermeye başladı. İstiyoruz ki çocuklarımız buraya geldikleri zaman dalında çeşitli meyveleri görebilsin ve dalından yiyebilmenin tadına varabilsin. Elma, erik, şeftali, kiraz, ayva, armut, kayısı, iğde, vişne, ceviz, badem, akdut, karadut, üzüm, gilaburu, ahududu, böğürtlen ve frambuaz gibi meyve çeşitlerinden oluşan meyve bahçemiz, sadece meyve ağaçlarının olduğu yeni bir park alanıdır. Ayrıca bin 500 metrekare yürüyüş parkurumuzda parkın içerisinde yer alıyor. Şehir Hastanesi'ne giderken Bekir Yıldız Bulvarı'nın yanında yer alan bu park, şehrimize hayırlı olsun. Yaptığımız yatırımlarla Kocasinan'da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulamak istedik. Bütün gayretimiz, çabamız, hemşehrilerimizin çocuklarımızın daha mutlu ve daha huzurlu olacakları bir ortam hazırlamak, daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar; yenilikçi belediyecilik hizmetlerinin merkezinde yer alan Kocasinan Belediyesi'nin Kayseri'nin sosyal yaşamına renk katan parkları, yeşil alan ağırlıklı olarak daha fonksiyonel hale getirdiklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ