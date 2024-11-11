Kayseri'de Neşeli Okul Yolum Projesi ile Okul Yolları Renklendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de Neşeli Okul Yolum Projesi ile Okul Yolları Renklendirildi

Kayseri\'de Neşeli Okul Yolum Projesi ile Okul Yolları Renklendirildi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Genç Kızılay ekibi tarafından yürütülen Neşeli Okul Yolum Projesi kapsamında, Yeni Süksün Mahallesi İlkokul ve Ortaokulu yolları ve duvarları renklendirildi. Bünyan Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen proje, geleneksel oyun alanları oluşturularak zenginleştirildi.

11.11.2024 15:48  Güncelleme: 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, belediye destekleri ile Genç Kızılay ekibi tarafından Neşeli Okul Yolum Projesi çerçevesine okul yolları ve duvarları renklendirildi.

Proje dahilinde Yeni Süksün Mahallesi İlkokul ve Ortaokulu yollarına ve duvarlarına geleneksel oyun alanları oluşturularak renklendirme çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmaları sosyal medya hesaplarından paylaşan Bünyan Genç Kızılay; "Yeni Süksün ilk ve ortaokullarının bahçesinde Bünyan Belediyesi'nin başlatmış olduğu Neşeli Okul Yolum Projesi kapsamında boyama ve renklendirme çalışması yaptık. Desteklerinden dolayı Bünyan Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Metin'e ve ilçe esnaflarımızdan Ahmet Özbek'e teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

Konu ile alakalı açıklama yapan Başkan Selahattin Metin ise; "Emeği geçen gönüllü arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Bünyan Belediyesi, Yerel Haberler, Kızılay, kayseri, Süksün, Bünyan, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Neşeli Okul Yolum Projesi ile Okul Yolları Renklendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:14 Serdar Ortaç Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi Serdar Ortaç Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi
17:00 Mehmet Ali Erbil’in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım
16:57 Mansur Yavaş, karşılıklı Ankara havası oynadığı Tan Taşçı’ya 41 milyon lira ödemiş Mansur Yavaş, karşılıklı Ankara havası oynadığı Tan Taşçı'ya 41 milyon lira ödemiş
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
07:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında “adaylık“ sorusunun yasaklandığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında "adaylık" sorusunun yasaklandığı iddia edildi
00:08 Sermaye Piyasası Kurulu’na 3 yeni atama Sermaye Piyasası Kurulu'na 3 yeni atama
23:56 Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı
23:42 Sivassporlu futbolcudan Mourinho’ya flaş gönderme Sivassporlu futbolcudan Mourinho'ya flaş gönderme
23:30 Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 17:27:57. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Neşeli Okul Yolum Projesi ile Okul Yolları Renklendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.