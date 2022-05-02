Kayseri'de protokol bayramlaştı - Son Dakika
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Kayseri'de protokol bayramlaştı

02.05.2022 13:39
Kayseri'de protokol bayramlaştı

Kayseri'de protokol üyeleri, Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen programda bayramlaştı.

Kayseri'de protokol üyeleri, Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen programda bayramlaştı.

İlk olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda düzenlenen ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı programda, protokol sohbet ederek bayramlaştı. Protokol üyeleri daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesini ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesini ziyaret ederek, burada başkanlar Ali Yavuz ve Osman Balcı ile görüşerek, sohbet etti.

Emniyete ziyaret

Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen tören, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ziyareti ile devam etti. Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Burada İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile görüşen heyet, emniyet müdür yardımcıları ve polis memurları ile bayramlaşarak sohbet etti. - KAYSERİ

Kayseri'de protokol bayramlaştı
Kayseri'de protokol bayramlaştı
Kayseri'de protokol bayramlaştı
Kayseri'de protokol bayramlaştı

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Hulusi Akar, Kayseri, Yatırım, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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