Büyükşehir\'den Bünyan\'a 460 bin TL\'lik tarımsal hamle: akıllık sera eğitime açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Bünyan Büyüktuzhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 240 metrekare alanda, 460 bin TL maliyetle kurduğu tam otomasyonlu ata tohumu üretim serası, tarım ve eğitim odaklı vizyoner proje olarak hayata geçirildi.

Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendiren yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Bünyan ilçesindeki Büyüktuzhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne (Tarım Meslek Lisesi) 240 metrekarelik modern sera kazandırıldı. 460 bin TL maliyetle tamamlanan tesis, Türkiye'de ata tohumu üretimine katkı sağlayacak nitelikte donanımıyla dikkat çekiyor.

Tam otomasyona uygun havalandırma sistemine sahip sera, hem ata tohumu fidesi üretiminde hem de akıllı seracılık alanında eğitim amaçlı kullanılacak. Öğrencilerin uygulamalı tarım eğitimine büyük değer katacak proje, bölge tarımının geleceğine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Eğitimciler, projeye verdiği destek dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve ekibine teşekkür ederek, özellikle kırsala, eğitime ve tarıma verilen bu önemin hem gençlerin mesleki gelişimine hem de yerli tohum çalışmalarına büyük katkı sunduğunu vurguladılar.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tarımda sürdürülebilirliği hedefleyen bu yatırımı, gerek yerel üretimi güçlendirmesi gerekse gençlere modern tarım teknolojilerini öğreten bir eğitim ortamı sunması açısından bölgede örnek bir model oluşturuyor. - KAYSERİ