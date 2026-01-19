Büyükşehir'den Bünyan'a 460 bin TL'lik tarımsal hamle: akıllık sera eğitime açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Büyükşehir'den Bünyan'a 460 bin TL'lik tarımsal hamle: akıllık sera eğitime açıldı

Büyükşehir\'den Bünyan\'a 460 bin TL\'lik tarımsal hamle: akıllık sera eğitime açıldı
19.01.2026 11:54  Güncelleme: 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan Büyüktuzhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 240 metrekarelik tam otomasyonlu sera kurarak, tarım ve eğitim alanında önemli bir projeye imza attı. 460 bin TL maliyetle gerçekleştirilen tesis, öğrencilere uygulamalı eğitim imkanı sunarak ata tohumu üretimi ve akıllı seracılık konusunda katkı sağlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Bünyan Büyüktuzhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 240 metrekare alanda, 460 bin TL maliyetle kurduğu tam otomasyonlu ata tohumu üretim serası, tarım ve eğitim odaklı vizyoner proje olarak hayata geçirildi.

Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendiren yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Bünyan ilçesindeki Büyüktuzhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne (Tarım Meslek Lisesi) 240 metrekarelik modern sera kazandırıldı. 460 bin TL maliyetle tamamlanan tesis, Türkiye'de ata tohumu üretimine katkı sağlayacak nitelikte donanımıyla dikkat çekiyor.

Tam otomasyona uygun havalandırma sistemine sahip sera, hem ata tohumu fidesi üretiminde hem de akıllı seracılık alanında eğitim amaçlı kullanılacak. Öğrencilerin uygulamalı tarım eğitimine büyük değer katacak proje, bölge tarımının geleceğine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Eğitimciler, projeye verdiği destek dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve ekibine teşekkür ederek, özellikle kırsala, eğitime ve tarıma verilen bu önemin hem gençlerin mesleki gelişimine hem de yerli tohum çalışmalarına büyük katkı sunduğunu vurguladılar.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tarımda sürdürülebilirliği hedefleyen bu yatırımı, gerek yerel üretimi güçlendirmesi gerekse gençlere modern tarım teknolojilerini öğreten bir eğitim ortamı sunması açısından bölgede örnek bir model oluşturuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Lisesi, Büyüktuzhisar, Yerel Yönetim, Teknoloji, Bünyan, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir'den Bünyan'a 460 bin TL'lik tarımsal hamle: akıllık sera eğitime açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:05
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 12:32:09. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükşehir'den Bünyan'a 460 bin TL'lik tarımsal hamle: akıllık sera eğitime açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.