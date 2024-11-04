Kayseri'de Yol Güvenliği İçin 4 Milyon TL'lik Yatırım - Son Dakika
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Kayseri'de Yol Güvenliği İçin 4 Milyon TL'lik Yatırım

Kayseri\'de Yol Güvenliği İçin 4 Milyon TL\'lik Yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent merkezindeki kritik noktalarda yol güvenliğini artırmak amacıyla 4 milyon TL maliyetle binlerce metre tül demir bariyer ve oto korkuluk çalışması gerçekleştirdiklerini açıkladı.

04.11.2024 12:44  Güncelleme: 12:46
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; şehir merkezindeki kritik noktalarda yaklaşık 4 milyon TL maliyetle binlerce metre tül demir bariyer ve oto korkuluk çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi ulaşılabilir bir şehir doğrultusunda, merkezden kırsal mahallelere kadar yeni yol yapım, mevcut yolları onarım gibi pek çok proje ve çalışmayı ivedilikle hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent merkezindeki önemli noktalarda yol güvenliği ve konforunu arttıran dokunuşları da gerçekleştiriyor. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yeni yol inşa edip, mevcut yolları yenilerken, yollarda konfor ve güven arttırıcı donatıları da gerçekleştirdiklerini belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı aracılığı ile çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Büyükkılıç; "Köprü koruyucu oto korkuluk 2 bin 100 metre tül ve motosiklet bariyeri 2 bin 100 metre tül olmak üzere toplam 4 bin 200 metre tül oto korkuluk ve bariyer yapıldı" dedi.

Başkan Büyükkılıç, yollarda konfor ve güvenliği arttıran 4 milyon TL'lik dokunuş yaptıklarını kaydederek; "Şehirdeki yolların konfor ve güvenliğini arttırıcı söz konusu çalışmalar çerçevesinde büyükşehir belediyesi, oto korkuluk için 2 milyon 625 bin TL ve motosiklet bariyeri için ise 1 milyon 302 bin TL'lik harcama olmak üzere toplam 3 milyon 930 bin TL'lik yatırım gerçekleştirdi" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Yol Güvenliği İçin 4 Milyon TL'lik Yatırım - Son Dakika

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