Kayseri\'deki Kur\'an Kursu\'nda 4-6 yaş arası öğrenciler Kur\'an okumaya başladı

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Kayseri'de Develi İlçe Müftülüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Kur'an Kursu'ndaki 4-6 yaş arası 11 öğrenci düzenlenen törenle Kur'an okumaya geçti.

Develi Müftülüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren 12 kurs merkezinde 4-6 yaş öğrencilere okul öncesi eğitim verilirken, kurslarda toplam 185 öğrenci eğitim görüyor. İlçedeki 4-6 yaş kurslarından Merkez Kur'an Kursu'nda ise eğitim gören 11 öğrenci için Kur'an-ı Kerim okumaya geçiş töreni düzenlendi.

Develi Müftülüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene İlçe Müftüsü Emin Patan, öğrenciler ve veliler katıldı. - KAYSERİ