Kayseri'deki Kur'an Kursu'nda 4-6 yaş arası öğrenciler Kur'an okumaya başladı - Son Dakika
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Kayseri'deki Kur'an Kursu'nda 4-6 yaş arası öğrenciler Kur'an okumaya başladı

Kayseri\'deki Kur\'an Kursu\'nda 4-6 yaş arası öğrenciler Kur\'an okumaya başladı

Kayseri'nin Develi ilçesinde faaliyet gösteren Kur'an Kursu'nda 4-6 yaş arası 11 öğrenci, düzenlenen törenle Kur'an okumaya başladı. Develi Müftülüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren kurslarda toplam 185 öğrenci eğitim görüyor. Merkez Kur'an Kursu'nda eğitim gören 11 öğrenci için Kur'an-ı Kerim okumaya geçiş töreni düzenlendi. Törene İlçe Müftüsü Emin Patan, öğrenciler ve veliler katıldı.

26.04.2024 11:26
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Kayseri'de Develi İlçe Müftülüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Kur'an Kursu'ndaki 4-6 yaş arası 11 öğrenci düzenlenen törenle Kur'an okumaya geçti.

Develi Müftülüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren 12 kurs merkezinde 4-6 yaş öğrencilere okul öncesi eğitim verilirken, kurslarda toplam 185 öğrenci eğitim görüyor. İlçedeki 4-6 yaş kurslarından Merkez Kur'an Kursu'nda ise eğitim gören 11 öğrenci için Kur'an-ı Kerim okumaya geçiş töreni düzenlendi.

Develi Müftülüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene İlçe Müftüsü Emin Patan, öğrenciler ve veliler katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'deki Kur'an Kursu'nda 4-6 yaş arası öğrenciler Kur'an okumaya başladı - Son Dakika

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