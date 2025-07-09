Kayseri\'den 10 Firma İSO\'nun 2024 İkinci 500 Listesinde

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2024' listesinde Kayseri'den 10 firma yer aldı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, listeye giren Kayserili sanayi kuruluşlarını tebrik ederek, Kayseri'nin üretim, istihdam ve ihracattaki gücüne dikkat çekti.

Başkan Bilal Özdoğan, yaptığı açıklamada Kayseri'nin sanayi vizyonunun her geçen yıl daha da güçlendiğini vurguladı. "Üretimde lider, istihdamda örnek, ihracatta öncü. Burası; Türkiye'nin ticaret merkezi Kayseri" ifadeleriyle sözlerine başlayan Başkan Özdoğan, İSO İkinci 500 listesinde yer alarak Türkiye ekonomisine değer katan firmaların gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Başkan Özdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sanayicilerimiz, küresel ekonomik dalgalanmalara, jeopolitik risklere ve finansman zorluklarına rağmen yılmadan üretmeye, ihracat yapmaya, yeni yatırımlar gerçekleştirmeye ve istihdam oluşturmaya devam ediyor. İstanbul Sanayi Odası'nın 2024 yılı verileriyle hazırlanan 'İkinci 500' listesinde yer alarak şehrimizi başarıyla temsil eden tüm firmalarımızı tebrik ediyorum. Katma değerli üretimle dünya pazarında söz sahibi olan tüm sanayicilerimize, ülke ekonomisine sağladıkları katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum."

Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi olarak da sanayi yatırımlarını ve üretim yapan işletmeleri desteklemeye devam edeceklerini ifade ederek, Kayseri'nin üretim gücünün hem yerel hem de ulusal kalkınma adına büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. - KAYSERİ