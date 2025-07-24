Kayseri Hayvancılıkta Zirveye Çıkmayı Hedefliyor

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri'nin Türkiye Yüzyılı vizyonunda tarımda elde ettiği başarılara dikkat çekerek, "Kayseri tarımda zirveye çıktı, şimdi sıra hayvancılıkta liderlik" dedi.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yaptığı yazılı açıklamada Kayseri'nin tarımsal üretimdeki büyük başarılarını paylaşırken, hayvancılıkta da benzer bir hamle için tüm kesimlere tarihi bir çağrıda bulundu. "Tarımda nasıl el birliğiyle başardıysak, hayvancılıkta da birlikte başaracağız" diyen Başkan Bağlamış, Kayseri'nin Türkiye Yüzyılı'nda hayvancılıkta da lider şehirlerden biri olabileceğini vurguladı.

"Tarımda başarı tescillendi"

Başkan Bağlamış, Kayseri'nin tarımsal alanda son yıllarda büyük bir sıçrama gerçekleştirdiğini belirterek şu bilgileri verdi;

"Kayserili üreticilerimizle omuz omuza vererek, Türkiye Yüzyılı'nın ruhuna yakışır bir şekilde ilimizi bir tarım gücüne dönüştürdük. Ekili tarım alanında Türkiye'de 10. sıradayken 5. sıraya yükseldik. Tahıl ve bitkisel ürün üretiminde 4,9 milyon tonluk rekor üretime ulaştık. Bitkisel ürün çeşitliliğimizi 10'dan 24'e çıkardık. Coğrafi işaretli ürün sayımızı 32'ye taşıdık. Jeotermal seracılıkta ise 5 milyar TL'lik yatırımla 35 bin tonluk üretim kapasitesi oluşturduk. Tarım ve gıda ihracatımız 71 milyon dolara ulaştı."

Başkan Bağlamış, bu başarıda emeği geçen tüm üreticilere, kamu yöneticilerine ve paydaşlara teşekkür ederek, birlikte hareket etmenin önemini vurguladı. Tarımda elde edilen başarıyı şimdi hayvancılıkla taçlandırmak istediklerini belirten Bağlamış, "Pastırma ve sucukta zaten Türkiye Yüzyılı'nın lideriyiz, karkas ette öncüyüz. Ancak bu bizim için yeterli değil" dedi. Bağlamış; "Hayvan varlığımızla Türkiye'de ilk 10'dayız. İç su balıkçılığında 4. sıradayız, yavru alabalık ihtiyacının yüzde 37'sini biz karşılıyoruz. Kayseri'yi besilik hayvan üretiminde Türkiye'nin ve Türkiye Yüzyılı'nın kalbi haline getirmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi. Başkan Recep Bağlamış, özellikle modern ahır ve besihane yatırımları için destek programlarında Kayseri'ye pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini ifade ederek, "Şu anda yaklaşık 250 yatırımcı, Beydeğirmeni Besi Bölgesi başta olmak üzere ilimize yatırım yapmak istiyor. IPARD ve Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Kayseri'ye özel destek sağlanması, modern ve sürdürülebilir işletmelerin hızla kurulmasını sağlayacaktır. Bu sayede üreticilerimiz en güncel tekniklerle üretim yapabilecek, Kayseri'nin et ve et ürünlerindeki tecrübesi sektöre daha da güçlü yansıyacaktır" şeklinde konuştu.

"Hedef ilk 3"

Son olarak tüm paydaşlara seslenen Başkan Bağlamış, şu ifadelerle çağrısını yineledi;

"Tüm milletvekillerimize, siyasi liderlerimize ve merkezi yönetime sesleniyorum: Gelin, Kayseri'ye hayvancılıkta pozitif ayrımcılık yapalım. Bu desteklerle Kayseri, kısa sürede hayvan varlığında ilk 3 il arasına girecek kapasiteye sahiptir. Gelecek Kayseri'nin, gelecek Türkiye Yüzyılı'nın yüzyılı olacaktır." - KAYSERİ