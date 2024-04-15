Kayseri Merkez Halk Kütüphanesi 7 Gün 24 Saat Açık

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kitapseverlere hizmet veren Merkez Halk Kütüphanesi çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlardan yoğun ilgi gören Merkez Halk Kütüphanesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla 15 Nisan itibariyle 7 gün, 24 saat açık olacak şekilde kitap kurtlarına hizmet vermeye başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Merkez Halk Kütüphanesi çalışma saatlerinde düzenleme yapıldı. Öğrenciler ve gençler başta olmak üzere vatandaşlardan yoğun ilgi gören Büyükşehir kütüphanelerinden biri olan Merkez Halk Kütüphanesi, yapılan düzenleme ile 7 gün, 24 saat kesintisiz hizmet vermeye başladı. Kütüphanelerinde özellikle sınava hazırlanan öğrenciler ve üniversite öğrencilerine ücretsiz sıcak çorba, çay ve internet hizmeti ile ev sıcaklığında nezih bir ortam sunan Büyükşehir Belediyesi, ulaşım kolaylığı ve kapasitesi açısından Merkez Halk Kütüphanesi'nin çalışma saatini 7/24 çalışma esasına göre güncelledi.

Merkez Halk Kütüphanesi yeni saat düzenlemesi 15 Nisan Pazartesi uygulamaya konulurken, öğrenciler Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu ücretsiz kütüphane hizmetleri ile tam donanımlı kütüphanelerden daha verimli şekilde istifade edecek. - KAYSERİ