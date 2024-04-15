Kayseri Merkez Halk Kütüphanesi 7 Gün 24 Saat Açık - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Merkez Halk Kütüphanesi 7 Gün 24 Saat Açık

Kayseri Merkez Halk Kütüphanesi 7 Gün 24 Saat Açık

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Merkez Halk Kütüphanesi, 15 Nisan itibariyle 7 gün 24 saat açık olacak şekilde hizmet vermeye başladı.

15.04.2024 15:17  Güncelleme: 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kitapseverlere hizmet veren Merkez Halk Kütüphanesi çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlardan yoğun ilgi gören Merkez Halk Kütüphanesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla 15 Nisan itibariyle 7 gün, 24 saat açık olacak şekilde kitap kurtlarına hizmet vermeye başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Merkez Halk Kütüphanesi çalışma saatlerinde düzenleme yapıldı. Öğrenciler ve gençler başta olmak üzere vatandaşlardan yoğun ilgi gören Büyükşehir kütüphanelerinden biri olan Merkez Halk Kütüphanesi, yapılan düzenleme ile 7 gün, 24 saat kesintisiz hizmet vermeye başladı. Kütüphanelerinde özellikle sınava hazırlanan öğrenciler ve üniversite öğrencilerine ücretsiz sıcak çorba, çay ve internet hizmeti ile ev sıcaklığında nezih bir ortam sunan Büyükşehir Belediyesi, ulaşım kolaylığı ve kapasitesi açısından Merkez Halk Kütüphanesi'nin çalışma saatini 7/24 çalışma esasına göre güncelledi.

Merkez Halk Kütüphanesi yeni saat düzenlemesi 15 Nisan Pazartesi uygulamaya konulurken, öğrenciler Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu ücretsiz kütüphane hizmetleri ile tam donanımlı kütüphanelerden daha verimli şekilde istifade edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Merkez Halk Kütüphanesi 7 Gün 24 Saat Açık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
19:52 CHP’li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi CHP'li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 04:27:32. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Merkez Halk Kütüphanesi 7 Gün 24 Saat Açık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement