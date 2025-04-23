Kayseri Şeker Fabrikası 2025-2026 Kampanya Dönemine Develi ile Başladı

Kayseri Şeker bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal şeker fabrikalarında 2025-2026 kampanya dönemine Develi'deki ekim ile devam edildi.

Kayseri Şeker'de 71. kampanya dönemi ekimlerine Develi ile devam edildi. Kayseri Şeker bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal şeker fabrikalarında 2025-2026 kampanya dönemine Develi'de

pancar ekicilerinden Süleyman Boz'un tarlasındaki ekim ile devam edildi. Etkinliğe, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Develi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Murat, Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant, STK temsilcileri, Taşıyıcılar kooperatifi yöneticileri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. Burada konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay: "3 fabrikamız için toplam bu sene 600 bin dekara pancar ekilerek yaklaşık 3 milyon 500 bin ton pancar hasadı gerçekleştirilmesi ve bu üretim karşılığında 500 bin ton şeker üretimi bekliyoruz. Develi'de şeker pancarı ekimine pancar ekicileri yoğun ilgi gösteriyorlar. Kayseri Şeker tarafından 2025-2026 Kampanya döneminde Develi Bölgesine bağlı Tomarza, Yahyalı da 25 mahalle de 36 bin dekar alanda 610 pancar ekicisi ile imzalanan ekim sözleşmesinden yaklaşık 225 bin ton şeker pancarı üretimi yapması hedefleniyor. Develi bölgesinde geçen yıl şeker pancarı tarımından 500 milyon gelir sağlandı" diye konuştu.

Akay ayrıca, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin bu yıl yapılması gereken seçimli kongre tarihinin netleştirildiğini ve seçimli genel kurulun 28 Mayıs Çarşamba günü yapılacağı belirtilerek, bütün pancar ekicileri genel kurula katılmaya davet etti.

Etkinlikte ayrıca, çocuklara Türk bayrağı hediye edilerek 23 Nisan coşkusu yaşandı. - KAYSERİ