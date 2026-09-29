Kayseri Valisi Çiçek, göreve yeni başlayan 2 komutanı ziyaret etti - Son Dakika
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Kayseri Valisi Çiçek, göreve yeni başlayan 2 komutanı ziyaret etti

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Kayseri Valisi Çiçek, göreve yeni başlayan 2 komutanı ziyaret etti
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte göreve başlayan komutanlar Keskin Şenel ve Mehmet Ali Yağız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Çiçek, ev sahiplikleri için iki komutana teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; kentte görevlerine başlayan 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Keskin Şenel ile 1'nci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanı Tuğg. Mehmet Ali Yağız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Görevlerine yeni başlayan komutanlarla bir süre görüşen Vali Çiçek; ev sahiplikleri için Tuğg. Keskin Şenel ve Tuğg. Mehmet Ali Yağız'a teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: İHA
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