Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vatandaşlarla Buluştu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen vatandaş buluşmasına, Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan, Şemseddin Erkaya, Adnan Türkdamar, Şenol Esmer, Ömer Tekeş, Adnan Tezcan, kamu kurum ve kuruluşları müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Vatandaş odaklı yönetim anlayışına önem verdiklerini ifaden eden Vali Gökmen Çiçek, "Vatandaşlarımıza hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın yanındayız. Onların sorunu bizim sorunumuz, derdi bizim derdimiz. İhtiyaçlarının giderilmesi ve sorunlarının çözümü noktasında elimizden geleni yapacağız." dedi

Toplantının devamında Vali Çiçek, vatandaşları tek tek dinleyerek, vatandaşlar tarafından iletilen sorun, şikayet ve isteklerini not alıp, çözümü için ilgili kurum amirlerine talimatlar verdi.

Vali Çiçek tarafından yapılan vatandaş buluşmasının önemli olduğunu ve istek ve taleplerinin dinlendiği için teşekkür eden vatandaşlar da memnuniyetlerini belirttiler. - KAYSERİ