Kayserili müzik öğretmeninden büyük başarı - Son Dakika
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Kayserili müzik öğretmeninden büyük başarı

01.05.2022 13:12
Kayserili müzik öğretmeninden büyük başarı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 102. yılı etkinlikleri çerçevesinde, 23 Nisan Çocuk Şarkısı Söz ve Beste Yarışması'nda 4'üncü olarak ödül alan Kayserili Müzik öğretmeni Hakan Koçer, büyük mutluluk yaşadı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 102. yılı etkinlikleri çerçevesinde, 23 Nisan Çocuk Şarkısı Söz ve Beste Yarışması'nda 4'üncü olarak ödül alan Kayserili Müzik öğretmeni Hakan Koçer, büyük mutluluk yaşadı.

TBMM ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle 23 Nisan Çocuk Şarkısı Söz ve Beste Yarışması düzenlendi. Tekden Koleji'nde görev yapan Müzik Öğretmeni Hakan Koçer, 487 kişinin katıldığı yarışmada 4'üncü olarak büyük başarı elde etti. TBMM Konferans Salonu'nda, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun da katıldığı törende ödülünü alan Koçer, "Başarının hikayesi bir telefonla başladı. Aslında 23 Nisan şarkımı çoktan hazırlamıştım. Farklı bir tarzda yine rap tadında enfes bir şarkı olmuştu. Tüm kalbimle inanıyordum, diğer şarkılarımda olduğu gibi bu şarkımda yurdumun dört bir yanında seslendirilecekti. Yurdumun dört bir yanında ki pırıl pırıl, yürekleri sevgi dolu çocuklar hep bir ağızdan söyleyecekti. Şarkımın adını 'Barış Çocukları' koymuştum. Tüm evrene mutluluk veren, bulundukları her yeri renklendiren, masum ve tertemiz yürekleri ile bakışları sevgi olan Barış Çocukları. Çünkü; Kavganın, dövüşün olmadığı, kimsenin birbirini kırmadığı ve savaşların son bulduğu bir dünya istiyordum. Barış Çocuklarının, güzel yürekli çocukların yönettiği tertemiz bir dünya istiyordum. Bu yüzden şarkımın adını Barış Çocukları koymuştum. Dediğim gibi her şey bir telefonla başladı. Şarkımın kaderi tamamen değişmişti. Yarışmanın haberini ilanından bir gün sonra öğrenmiştim. ya paylaşıp herkese sunacaktım ya da yarışmaya gönderip sonuçlanıncaya kadar heyecanla bekleyecektim" dedi.

Koçer, "20 Nisan Çarşamba günü telefonum çalmıştı. Sanırım bu tarihi hiç unutmayacağım. 487 şarkı içerisinde şarkımın ilk 10' un içerisinde olduğunu öğrenmiştim. O anki mutluluğumu asla anlatamam. TBMM'ye davet edilmiştim. Mecliste yapılacak olan görkemli bir törende ilk 3'e seçilen ve mansiyon ödülünü alan eserler ilan edilecekti. Aslında o telefondan sonra 1'inci ya da mansiyon almamın hiçbir önemi kalmamıştı. Çünkü 487 kişi içinde ilk 10'un içindeydim. Bu mutluluk bana fazlasıyla yetiyordu. Nihayet tören günü geldi ve Mansiyon alarak 4. lük ödülünü almaya hak kazandım. Sahneye çıkarken çok mutluydum. Ancak, tören sonunda fotoğraf çekinirken aldığım yorumlar mutluluğumu daha da arttırmıştı. Kıymetli jüri üyelerinden TRT Çok Sesli Müzikler Müdürü Rüştü Tuğberk Evren'in yanıma gelerek "yarışmaya katılan eserlerin içinde sadece seninki farklı bir tarzdaydı. Türkiye de çocuk şarkılarında bu müzik tarzını kullanan ilk ve tek kişisin. ve kesinlikle bu yolda devam etmelisin. Farklı projelerde yine görüşmeyi ümit ediyoruz. " sözleri aslında beni zafere ulaştırmıştı. Güzel şehrimiz Kayserimize ödülle ve sağlam bir zaferle dönmenin gururu ve onurunu yaşıyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayserili müzik öğretmeninden büyük başarı
Kayserili müzik öğretmeninden büyük başarı
Kayserili müzik öğretmeninden büyük başarı

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Müzik, Çocuk, Nisan, TBMM, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayserili müzik öğretmeninden büyük başarı - Son Dakika


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