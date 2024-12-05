Kaz Tüketimi Kışa Bağlı Artış Gösterdi - Son Dakika
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Kaz Tüketimi Kışa Bağlı Artış Gösterdi

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Yozgat'ta kar yağışıyla birlikte kaz ve kanatlı hayvan talebi arttı; alışveriş hızlandı.

05.12.2024 22:26
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Kaz tüketimi arabaşına bağlı

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde perşembe günleri kurulan kanatlı hayvan pazarına kar yağışının ardından rağbet arttı.

Kış aylarında sıklıkla tüketilen arabaşı çorbasının olmazsa olmaz malzemeleri kaz, ördek ve tavuk, kanatlı hayvan pazarında her hafta satışa sunuluyor. Kar yağışının erken başlamasıyla birlikte kanatlı hayvanlara yönelik talepler de artmış durumda. Kanatlı hayvanları yetiştirenlerin ve alıcıların buluştuğu pazarda kah fiyat pazarlıkları yapılıyor kah alıcılar bir an önce çorbasını pişirmek için alışverişini yapıp yola koyuluyor.

Uzun yıllardır kaz üreticiliği yapan Nusret Alper, kaz yetiştiriciliği ve kanatlı hayvanların tüketimine dair incelikli noktaları anlattı.

"Anamdan doğduğumdan beri kaz sesi duymazsam yaşayamam"

Kendini bildi bileli kaz yetiştirdiğini söyleyen Nusret Alper "Ben anamdan doğduğumdan beri kaz sesi duymazsam yaşayamam. Kaz yetiştiririm. Zamanı geldiğinde buradan hindi alırım. Hem üretir hem alır hem de satarım. Fiyatlar malın yaşına, kilosuna, cinsine göre değişir. Mesela 6-7 kilo civarı iyi bir kaz alayım dersen 2 bin- 2 bin 500 TL civarındadır. Ufak 3 kiloluk kazlar 1.500-2.000 TL aralığındadır. Kar bu sene erken yağdığı için talepler fazla. Geçen yıl kar yağmadığı için kazlar elimizde kaldı. Bizim burada arabaşı meşhur olduğundan hem onun için hem de tirit pilavı için kaz satışlarımız son hızda devam ediyor" dedi.

" Kazlar harmanın tozunu kışın buzunu yiyecek"

Yozgat kazının özelliklerinden söz eden Alper, "Bizim kazlarımız bahar ayında civciv çıkardığında baharda çayırda yayılır. Bir de güz yağmurlarıyla güz otu gelir, ikinci çayırını alır. Kar yağınca da buzu yediğinde ayakları ve burnu kızarır. Yozgat'ta bir tabir vardır. 'Harmanın tozunu, kışın buzunu yiyecek' derler. İşte o zaman kaz lezzetli olur" cümlelerine yer verdi.

"Kazın ayağı tam bir kolajen deposudur"

Çocukluğundan beri kaz üretiminin içinde olan Nusret Alper, kaz tüketecek olan kişilere önemli tavsiyelerde bulundu. "Kazın, kışın vücudundaki sıcak kan ayağına iner, soğur, vücuduna soğuk kan girer ve ısınır. Kaz yapısı gereği üşümez. Kaz kesecek vatandaşlarımız kazın ayağını çöpe atmasınlar. Kazın ayağında şifa vardır. Kolajen dediğimiz madde romatizmal hastalıklara, eklem ağrılarına birebirdir. Sağlığınız için ve dinç kalmak için imkanınız varsa yılda bir kez kaz yiyin" ifadelerini kullandı.

"Türkiye genelinde hindi tüketimi yılbaşında olur denilse de Yozgat'ımızda hindi tüketiminin yılbaşıyla bir alakası yoktur. Yılbaşına değil arabaşına bağlıdır. Arabaşı sezonu da kar yağdığında başlar. Şubat ayının sonuna kadar devam eder. Kar ne kadar çok yağarsa satışlarımız da o kadar iyi oluyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaz Tüketimi Kışa Bağlı Artış Gösterdi - Son Dakika

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