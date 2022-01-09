Kazada hayatını kaybeden belediye çalışanları anıldı - Son Dakika

Samsun'da, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve belediye personeli önceki yıl yaşanan elim trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden iki belediye çalışanını kazanın olduğu noktada andı.

Atakum Belediyesi'nin midibüsü 08 Ocak 2021 tarihinde Serhat Caddesi üzerinde yaptığı kazada 2 işçi hayatını kaybetmiş, 22 işçi de yaralanmıştı. 58 yaşındaki Halim Türk'ün ve 34 yaşındaki Kenan Demir'in hayatını kaybettiği kazanın yıldönümünde Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli mesai arkadaşlarını unutmadı. Kazanın gerçekleştiği yerde ve saatte Başkan Deveci ve belediye personeli dualarla vefat eden emekçileri andı.

"Arkadaşlarımız için dua bekliyoruz"

Edilen duaların ardından konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Bir yıl önce bugün burada, aynı saatte çok elim bir trafik kazası yaşadık. Halim ve Kenan arkadaşımızı kaybettik. 22 arkadaşımız yaralandı. Atakum ve Atakum Belediyesi için çok acı bir gündü. Arkadaşlarımızı anmaya geldik. Bugün o günü bir daha yaşıyoruz, acı bir gün. Allah bir daha tekrarlatmasın, arkadaşlarımızı korusun ve onları her akşam çocuklarına kavuştursun istiyoruz. Kutsal bir hizmet yapıyoruz. Atakum ve insanlık için çalışıyoruz. Arkadaşlarımız için tüm Atakumlulardan dua bekliyoruz" dedi. - SAMSUN