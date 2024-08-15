Kazaya karışan el arabalı hurdacı olay yerinden kaçtı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da hurdacı el arabasıyla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası el arabalı hurdacı şahıs olay yerinden kaçtı.
Kaza, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Santral yönüne seyreden Seçkin Y.'nin kullandığı motosiklet tersten gelen hurda malzemesi yüklü el arabasıyla çarpıştı. El arabalı hurdacı ise olay yerini terk etti.
Kaza sonrası başına çarpan demir nedeniyle yaralanan motosikletli Seçkin Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
El arabalı şahsın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.
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