Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kadın üreticilere çevre bilinci ve gıda güvenilirliği eğitimi düzenlendi.

Kadın üreticilere yönelik eğitim, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye arasında Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli Kazdağları Projesi çerçevesinde yürütülen bitki koruma ürünü ambalaj atıklarının güvenli yönetimine ilişkin iş birliği kapsamında verildi. İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programa İl Müdürü Ergün Demirhan, İl Müdür Yardımcısı İbrahim Büyükgaga, il ilçe müdürlüğü idarecileri, FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Ormancılık Sorumlusu Ekrem Yazıcı, FAO Ormancılık Uzmanı Esra Türkyılmaz ve Ayvacık, Bayramiç, Çan ile Yenice ilçelerinden kadın üreticiler katıldı.

Programda Kazdağları Projesi'nin amacı, hedefleri ve yürütülen faaliyetlerine ilişkin Esra Türkyılmaz tarafından bilgi verildi. Çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik, bitki koruma ürünü ambalaj atıklarının güvenli yönetimi, kişisel koruyucu donanım kullanımı ve iyi tarımsal uygulamalar teknik personeli tarafından anlatıldı. Bunun yanı sıra yöresel gıda üretiminde hijyen, gıda güvenilirliği, kurutma, muhafaza, ambalajlama ve etiketleme konularında bilgi verildi. Üreticilerin sorularının cevaplandığı programda üçlü durulama yöntemi ile atık toplama ekipmanlarının kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.